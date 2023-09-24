"Мужичка вытащили, обматерили, вызвали 112": в Ярославле молодой человек спас тонущего мужчину

В Ярославле молодой человек спас подвыпившего мужчину, который решил искупаться. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле молодой человек не раздумывая бросился на помощь тонущему мужчине. Все произошло вечером 23 сентября. По Волжской набережной гуляли отдыхающие, а на площадке у спуска к воде сидел подвыпивший мужчина.

- Привычная картина теплого вечера. Только вот минуты три спустя тот мужичок прыгнул в воду, его стало сносить течением, он начал тонуть, звать на помощь, - рассказал в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте очевидец.

И все бы могло закончиться печально для любителя купаться в холодной сентябрьской воде, если бы рядом не оказался молодой человек.

- Один из парней, из группы сидевших на лавочке, лет 16-20, сразу разделся и несмотря на возражения, прыгнул в воду, доплыл до тонущего и стал тащить его обратно к площадке, -пишет очевидец.

Парень сам периодически уходил с головой под воду, был риск, что он не доплывет до берега. Но все, к счастью, обошлось. Как пишут ВКонтакте, мужичка вытащили, обматерили, вызвали 112.