В Ярославле штраф за безбилетный проезд в "Яавтобусах" повысили в 20 раз

В Ярославле штраф за бесплатный проезд теперь составляет 2 тысячи рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Штраф за безбилетный проезд в новых автобусах Ярославля и Ярославского района повысился в 20 раз: теперь "зайцам" придется платить за нарушения не 100 рублей, а 2000. Неоплаченный провоз багажа обойдется в 1000 рублей. Данные поправки в Закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" были внесены еще в июле, но применять эту меру на практике начнут с 25 сентября.

Штрафовать бизбилетников будут контролеры службы "Организатор перевозок Ярославской области", периодически к рейдам планируют привлекать и полицейских.

- Речь идет о маршрутах, на которых проведена модернизация подвижного состава. На остальных размер штрафа не изменился и составляет 100 рублей, - уточнил и.о. министра транспорта региона Мурат Баснукаев.

Привлечение к административной ответственности не освобождает пассажира от оплаты проезда. Если он откажется заплатить 32 рубля, контролер имеет право высадить его на ближайшей остановке.

- При этом информация о зафиксированном нарушении и видеозапись из салона будут предоставлены в полицию для принятия дальнейших мер реагирования. Копия постановления о штрафе выдается пассажиру на руки, а в случае отказа от вручения – направляется заказным почтовым отправлением по адресу места жительства. Постановление содержит необходимые реквизиты для оплаты штрафа. Положения КоАП РФ, устанавливающие возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы, в данном случае не применяются, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Если пассажир оплачивал проезд наличными, он должен предъявить контролю билет. Если с карты - то ту карту, с которой шло списание. Льготники по требованию проверяющих должны показать документ, подтверждающий право на бесплатный проезд или его частичную оплату, и документ, удостоверяющий личность.