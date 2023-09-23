Куда сходить в Ярославле в выходные, 23 и 24 сентября: афиша

23 сентября в Ярославле пройдет масштабное театрализованное представление. ФОТО: музейная-набережная.рф
Ярославский музей-заповедник
23 сентября
11.00 и 13.00 - экскурсия в Церкви Иоанна Предтечи.
14.00 - мастер-класс по декорированию сумки-шопера в технике набойки с экскурсией на выставке «Прялка: нити долгой жизни».
15.00 - лекция «Гений в юбке, или русская Шанель», лектор Наталия Козлова расскажет о жизненном и творческом пути Надежды Ламановой.
15.00 - пешеходная экскурсия по центру «Ярославский любовный миф».
18.00 - концерт ансамбля «Кадуцей».
Музей зарубежного искусства
23 сентября в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).
Губернаторский дом
23 и 24 сентября
18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.
Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина
23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 - выставка «Декоративное искусство. Ювелирное искусство. Иконопись» к 90-летию Ярославского отделения Союза художников.
23 сентября в 14.00 - экскурсия по выставке.
Музейная набережная
23 сентября
с 12.00 до 19.00 - маркет ремесленников, мастер-классы, фотозона «Гадания по Островскому», уличный бильярд, чаепитие, мини-спектакль по произведениям Островского.
с 13.00 до 18.00 - театральный променад с героями Островского от улицы Революционной до Советского переулка.
16.30, 18.00 - оpen-читальня: чтения отрывков о ярославских купцах, почетных гражданах.
18.30 - песни у digital-костра.
Дворик Музея истории города Ярославля
Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников
23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 - юбилейная выставка Ярославского отделения союза художников России.
КЗЦ «Миллениум»
23 и 24 сентября с 11.00 до 18.00 - юбилейная выставка Ярославского отделения союза художников России.
Фестиваль «Охочие комедианты»:
23 сентября:
- 11.00 - конкурсный показ. Номинация «Живое слово».
- 16.00 - конкурсный показ. Номинация «Фольклорный спектакль».
24 сентября:
- 11.00 - творческая лаборатория с участием членов жюри.
- 16.00 - подведение итогов, награждение победителей. Гала-представление.
Ярославская филармония
23 сентября в 10.00 - конкурсные прослушивания фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ»
24 сентября
11.00 - познавательная программа для всей семьи «Музыкальная гостиная», встреча шестая «Путешествие в страну нот «Домисолька».
12.30 - гала-концерт фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ».
Областная библиотека имени Некрасова
23 сентября с 12.00 до 17.00 - Марафон креативных индустрий: ярмарка товаров от Ярославских ремесленников, лекции, мастер-классы.
24 сентября в 17.00 - открытие выставки, посвященной первому русскому фотохудожнику Алексею Грекову.
Центральная библиотека им. М. Ю.Лермонтова
23 сентября
11.00 - мастер-класс по изготовлению традиционной лоскутной куклы Крупеничка.
12.00 - знакомство с ярославской сказкой «Про петушка и меленку» и просмотр мультипликационного фильма «Большой петух».
12.00 - литературно-музыкальная композиция «Фотоистория Beatles на кадрах Роберта Уитэкера».
13.00 - встреча с кинологом Натальей Морозовой «Мы в ответе за тех…» в клубе «Собака-читака».
14.00 - встреча литературного клуба «Литтерра» «Осенние мотивы».
16.00 - квест «Миссия: Невермор».
Культурное пространство Textil
23 сентября
11.00 - квест по району «Загадки Красного Перекопа».
14.00 - экскурсия-прогулка «Человек красит место».
24 сентября
11.00 – «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс.
11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп.
13.00 – «Мануфактура возможностей» экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика».
14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк».
15.00 - медиация по выставке «Резервы производства».
Ярославский зоопарк
23 сентября
День контактного центра
13.00 - викторина «Сельский дворик».
24 сентября
День Зооэкзотариума
с 10.00 до 15.00 - самостоятельный квест «Джунгли зовут».
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