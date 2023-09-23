Куда сходить в Ярославле в выходные, 23 и 24 сентября: афиша

23 сентября в Ярославле пройдет масштабное театрализованное представление. ФОТО: музейная-набережная.рф

Ярославский музей-заповедник

23 сентября

11.00 и 13.00 - экскурсия в Церкви Иоанна Предтечи.

14.00 - мастер-класс по декорированию сумки-шопера в технике набойки с экскурсией на выставке «Прялка: нити долгой жизни».

15.00 - лекция «Гений в юбке, или русская Шанель», лектор Наталия Козлова расскажет о жизненном и творческом пути Надежды Ламановой.

15.00 - пешеходная экскурсия по центру «Ярославский любовный миф».

18.00 - концерт ансамбля «Кадуцей».

Музей зарубежного искусства

23 сентября в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

23 и 24 сентября

18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина

23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 - выставка «Декоративное искусство. Ювелирное искусство. Иконопись» к 90-летию Ярославского отделения Союза художников.

23 сентября в 14.00 - экскурсия по выставке.

Музейная набережная

23 сентября

с 12.00 до 19.00 - маркет ремесленников, мастер-классы, фотозона «Гадания по Островскому», уличный бильярд, чаепитие, мини-спектакль по произведениям Островского.

с 13.00 до 18.00 - театральный променад с героями Островского от улицы Революционной до Советского переулка.

16.30, 18.00 - оpen-читальня: чтения отрывков о ярославских купцах, почетных гражданах.

18.30 - песни у digital-костра.

Дворик Музея истории города Ярославля

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 - юбилейная выставка Ярославского отделения союза художников России.

КЗЦ «Миллениум»

23 и 24 сентября с 11.00 до 18.00 - юбилейная выставка Ярославского отделения союза художников России.

Фестиваль «Охочие комедианты»:

23 сентября:

- 11.00 - конкурсный показ. Номинация «Живое слово».

- 16.00 - конкурсный показ. Номинация «Фольклорный спектакль».

24 сентября:

- 11.00 - творческая лаборатория с участием членов жюри.

- 16.00 - подведение итогов, награждение победителей. Гала-представление.

Ярославская филармония

23 сентября в 10.00 - конкурсные прослушивания фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ»

24 сентября

11.00 - познавательная программа для всей семьи «Музыкальная гостиная», встреча шестая «Путешествие в страну нот «Домисолька».

12.30 - гала-концерт фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ».

Областная библиотека имени Некрасова

23 сентября с 12.00 до 17.00 - Марафон креативных индустрий: ярмарка товаров от Ярославских ремесленников, лекции, мастер-классы.

24 сентября в 17.00 - открытие выставки, посвященной первому русскому фотохудожнику Алексею Грекову.

Центральная библиотека им. М. Ю.Лермонтова

23 сентября

11.00 - мастер-класс по изготовлению традиционной лоскутной куклы Крупеничка.

12.00 - знакомство с ярославской сказкой «Про петушка и меленку» и просмотр мультипликационного фильма «Большой петух».

12.00 - литературно-музыкальная композиция «Фотоистория Beatles на кадрах Роберта Уитэкера».

13.00 - встреча с кинологом Натальей Морозовой «Мы в ответе за тех…» в клубе «Собака-читака».

14.00 - встреча литературного клуба «Литтерра» «Осенние мотивы».

16.00 - квест «Миссия: Невермор».

Культурное пространство Textil

23 сентября

11.00 - квест по району «Загадки Красного Перекопа».

14.00 - экскурсия-прогулка «Человек красит место».

24 сентября

11.00 – «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс.

11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп.

13.00 – «Мануфактура возможностей» экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика».

14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк».

15.00 - медиация по выставке «Резервы производства».

Ярославский зоопарк

23 сентября

День контактного центра

13.00 - викторина «Сельский дворик».

24 сентября

День Зооэкзотариума

с 10.00 до 15.00 - самостоятельный квест «Джунгли зовут».

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