В Ярославле накануне поздравляли машиностроителей

В сферу машиностроения приходят работать и молодые. ФОТО: Илья Бородулин

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Накануне Дня машиностроителя мы решили рассказать о деятельности одной из компаний, которая работает в Рыбинске. Генеральный директор «ЯрМашХолдинг» Алексей Тихомиров на производстве более 12 лет и его можно смело назвать человеком своего дела.

Престиж рабочего

- Алексей Андреевич, как вы пришли в машиностроение, в металлообработку?

- Начинал оператором станка с числовым программным управлением. Был и инженером. Постепенно дорос до директора и совладельца компании «ЯрМашХолдинг», а позже с нуля начал свое дело, которым занят и сейчас, работая в Рыбинске. Сегодняшнее производство я начинал с одного станка, взяв его в лизинг, а потом в аренду. Так и пошло…

- С какими экономическими вызовами вы столкнулись в последнее время, когда многие промышленные предприятия значительно изменили свою работу?

- Бизнес живет, если он развивается. И каждый год приносит и сложности, и новые перспективы. Меняются партнеры, заказчики. В последние два года у нас вырос объем заказов, которые небольшим предприятиям поручают крупные компании, работающие с государственными контрактами. Нас это привело к активному росту. Если сравнить текущую ситуацию с прошлым годом, то рост произошел. Например, у нас было 6 единиц оборудования, а теперь - 12. Это с учетом сильного роста цен на станки. Идет и расширение площадей, растет коллектив. И больше всего нам не хватает именно людей - квалифицированного персонала. От слесаря до контролера ОТК. Приходится перекупать специалистов, из-за чего идет рост размеров затрат на оплату труда. С другой стороны, радует, что растет престиж рабочих профессий, а молодые люди все чаще выбирают работу на производстве. Нередко к нам обращаются и, например, менеджеры, решившие перепрофилироваться, перейти из офиса на завод. Приходят подработать и проверить себя в деле и студенты.

- Как формируется портфель заказов у «ЯрМашХолдинг»?

- Мы не «складываем все яйца в одну корзину». Производители сельскохозяйственной техники, снегоходов, квадроциклов, научно-производственные компании - все это наши клиенты. Начали осваивать и авиационное направление.

- С какими материалами вы работаете?

- Это различные виды стали, цветные сплавы, пластики, композиты. Выполняем токарную и фрезерную обработку, слесарные работы, гравировку. Работа у нас разнообразная и интересная!

Карьерный рост Алексея Тихомирова создавался постепенно и удачно. ФОТО: Илья Бородулин

Трудовая гордость

- Мы с вами беседуем накануне Дня машиностроителя. Что бы вы пожелали молодежи, выбирающей жизненный путь, и своим коллегам?

- Молодым людям я бы сказал, что работа на производстве, в промышленности - это возможность профессионального и карьерного роста. Для меня важно и ощущение того, что на своем рабочем месте ты каждый день создаешь новые изделия, продукцию, нужную людям. Ты видишь результат своего труда, в буквальном смысле слова можешь подержать его в руках. Что же касается коллег, то я рад за успешно развивающиеся предприятия. Каждому желаю роста объемов производства, доходов, внедрения новых технологий, новых идей и собственных разработок. Сейчас у страны уникальный шанс становиться сильнее и успешнее. А значит, будем трудиться не покладая рук!

КСТАТИ

Всего в машиностроении сегодня трудятся почти 47 тысяч жителей Ярославской области. Это 43% от общей численности занятых в промышленности региона – сайт правительства области.

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Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский машиностроительный холдинг» г. Рыбинск, ул. Б. Тоговщинская, 16, офис 7

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