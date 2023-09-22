Куда сходить в Иванове в выходные, 23 и 24 сентября: афиша

В парке "Харинка" Иванова пройдет экологическая игра. Изображение предоставлено администрацией Иванова
Суббота, 23 сентября
08.00 - открытый Чемпионат и Первенство Иваново по ловле рыбы спиннингом с берега,
акватория реки Уводь на территории парка им.В.Я.Степанова;
09.00-18.00 - выставка ивановского художника Германа Максимова «Живопись. Графика» из коллекции Эдуарда Донцова,
галерея «Классика»;
09.00-18.00 – выставка к 200-летию Александра Островского «Обетованные места»
арт-пространство железнодорожного вокзала;
10.00 - фестиваль «Рабочая тропа» юных наездников с ограниченными возможностями здоровья,
манеж спортивной школы №11;
11.00 - экологическая игра «Чистые игры: Иваново - 2023»
территория парка «Харинка»;
11.00-17.00 – персональная выставка ивановского художника Сергея Андронова «Деревенские напевы»,
Дом-музей семьи Бубновых;
11.00-17.00 – выставка головных уборов и обуви 1920-х-1980-х г.г. «С головы до пят»
Дом-музей семьи Бубновых;
12.00-16.00 – женский предсезонный турнир по волейболу среди молодежных команд памяти тренера Кирилла Литвинова,
спорткомплекс «Энергия»;
12.30 – игровая программа «Здравствуй, осень золотая»,
парк им.В.Я. Степанова;
13.00 – Всероссийские соревнования по кудо,
Дворец игровых видов спорта;
16.00 – матч между командами «Текстильщик» и «Челябинск» в рамках Первенства России по футболу среди команд Второй лиги. «Серебро»,
стадион «Текстильщик»;
16.00 - игровой турнир «Умные шашки»,
Центральная городская детская библиотека;
17.00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,
сквер Я.П.Гарелина.
Воскресенье, 24 сентября
09.00 – традиционный забег на дистанцию 5 километров сообщества «Дай 5 Иваново»
сквер Мастеров;
09.00 – 18.00 - выставка к 200-летию Александра Островского «Обетованные места»
арт-пространство железнодорожного вокзала;
10.30 - XVII открытый часовой легкоатлетический пробег,
стадион «Текстильщик»;
10.30 - Первенство Ивановской области по спортивному ориентированию,
территория парка «Харинка»;
11.00 – 17.00 - персональная выставка ивановского художника Сергея Андронова «Деревенские напевы»,
Дом-музей семьи Бубновых;
11.00 – 17.00 – выставка головных уборов и обуви 1920-х-1980-х г.г. «С головы до пят»
Дом-музей семьи Бубновых;
12.00 - познавательно-развлекательное мероприятие «Не просто собака»,
главная сцена парка им.В.Я.Степанова;
12.30 - игровая программа «Приключения в стране доброты и вежливости»,
парк им.В.Я.Степанова
13.00 - Первенство города Иванова по танцевальному спорту,
спортивный зал ИвГУ на улице Тимирязева;
13.30 – 15.30 – женский предсезонный турнир по волейболу среди молодежных команд памяти тренера Кирилла Литвинова,
спорткомплекс «Энергия»;
18.00 - концерт «Осеннее равноденствие», представят воспитанники клуба по месту жительства «Романтик».