В Ярославской области строят четыре новых пункта весогабаритного контроля

В настоящее время на дорогах региона установлено пять пунктов весогабаритного контроля. Фото: Правительство Ярославской области

Строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля ведется в регионе по инициативе губернатора Михаила Евраева с использованием ресурсов национального проекта «Безопасны е качественные дороги», реализуемого в регионе областным правительством.

– Большегрузы, которые идут с огромным перевесом, создают серьезные проблемы для наших трасс. Если мы не защитим дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Поэтому на строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля выделили из дорожного фонда более 2,5 млрд рублей, – сообщил Михаил Евраев.– Это позволит нам сохранить уже отремонтированные трассы, продлить срок службы асфальтового покрытия и, как следствие, – повысить безопасность дорожного движения.

Для устройства новых пунктов весогабаритного контроля под контролем правительства области будет проведен капитальный ремонт участков с заменой дорожного покрытия, чтобы обеспечить корректную работу датчиков.

- Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения, - отмечает правительство области. - Также они будут вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, система позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

– Данные, собранные постами, перенаправляем в Ространснадзор. При выявлении нарушений федеральная служба выносит постановления и выписывает штрафы на собственников транспортных средств, – уточнил министр дорожного хозяйства Роман Душко. – Так, благодаря действующим пунктам, за 8 месяцев работы наложены штрафы на 500 млн рублей. На днях для обеспечения эффективного взаимодействия подписали соглашение с Ространснадзором о сотрудничестве с целью открытия территориального отдела.

В настоящее время на дорогах региона установлено пять пунктов весогабаритного контроля.