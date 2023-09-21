14-летняя девочка погибла на вокзале в Костромской области

На железнодорожном вокзале под Костромой погибла девочка. ФОТО: прокуратура Костромской области

Вечером 20 сентября на железнодорожном вокзале в Нерехте Костромской области погибла 14-летняя девочка. По данным прокуратуры региона, школьница залезла на вагон и дотронулась руками до электропровода, который находился под напряжением. От полученной электротравмы подросток скончался на месте.

- Прокуратура проверит все обстоятельства, условия жизни и воспитания несовершеннолетней, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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