В Ивановской области в 2024 году увеличится прожиточный минимум

В Ивановской области на 7 и более процентов для разных категорий населения увеличат прожиточный минимум. Фото: Полина Вачнадзе

В Ивановской области на 7 и более процентов для разных категорий населения увеличат прожиточный минимум. В 2024 году на душу населения он составит 14 339 рублей, для трудоспособного населения – 15 630 рублей, для пенсионеров – 12 332 рубля, а для детей – 13 909 рублей.

- Вместе с региональным прожиточным минимумом будут увеличены и выплаты, которые к нему привязаны, - пояснили в департаменте социальной защиты населения Ивановской области.

Изменятся размеры единого ежемесячного пособия при рождении ребенка, а также повысится критерий нуждаемости, который рассчитывается для предоставления ряда выплат. Речь идет о пособиях на детей, социальной помощи, региональном студенческом (материнском) капитале и многих других.