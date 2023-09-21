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Иваново21 сентября 2023 9:43

В Ивановской области в 2024 году увеличится прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Ивановской области в 2024 году составит 14 339 рублей
Полина Вачнадзе
В Ивановской области на 7 и более процентов для разных категорий населения увеличат прожиточный минимум.

В Ивановской области на 7 и более процентов для разных категорий населения увеличат прожиточный минимум.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ивановской области на 7 и более процентов для разных категорий населения увеличат прожиточный минимум. В 2024 году на душу населения он составит 14 339 рублей, для трудоспособного населения – 15 630 рублей, для пенсионеров – 12 332 рубля, а для детей – 13 909 рублей.

- Вместе с региональным прожиточным минимумом будут увеличены и выплаты, которые к нему привязаны, - пояснили в департаменте социальной защиты населения Ивановской области.

Изменятся размеры единого ежемесячного пособия при рождении ребенка, а также повысится критерий нуждаемости, который рассчитывается для предоставления ряда выплат. Речь идет о пособиях на детей, социальной помощи, региональном студенческом (материнском) капитале и многих других.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ