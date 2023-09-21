В Рыбинске построят новый жилой квартал

Рыбинцы переживают за дорогу, по которой тяжелая техника ездит на стройплощадку. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на пересечении улиц Корнева и Малиновской началась подготовка площадки под строительство жилого квартала.

Здесь планируют возвести пять домов. Один – муниципальный, предназначенный для расселения, - должны сдать к декабрю следующего года. Последнюю из четырех многоэтажек для сотрудников предприятий ОПК планируют достроить в 2026 году.

Сейчас на участке работает техника, которая заезжает с улицы Корнева. Рыбинцы беспокоятся, что тяжелые машины разобьют дорогу, которую капитально отремонтировали только в прошлом году.

- Все, что будет связано с ущербом дороге по улице Корнева, будет восстановлено после завершения работ. Кроме того, под землю уберут теплосети. Сейчас это вопрос прорабатывается с Рыбинской генерацией, - сказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Чтобы снизить нагрузку на проезжую часть улицы Корнева, собираются сделать дополнительный въезд на стройплощадку через пустырь. Разрешение на это сейчас оформляется.