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Общество21 сентября 2023 9:04

В Рыбинске построят новый жилой квартал

На перекрестке улиц Корнева и Малиновской в Рыбинске готовят площадку для строительства домов
Полина Вачнадзе
Рыбинцы переживают за дорогу, по которой тяжелая техника ездит на стройплощадку.

Рыбинцы переживают за дорогу, по которой тяжелая техника ездит на стройплощадку.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на пересечении улиц Корнева и Малиновской началась подготовка площадки под строительство жилого квартала.

Здесь планируют возвести пять домов. Один – муниципальный, предназначенный для расселения, - должны сдать к декабрю следующего года. Последнюю из четырех многоэтажек для сотрудников предприятий ОПК планируют достроить в 2026 году.

Сейчас на участке работает техника, которая заезжает с улицы Корнева. Рыбинцы беспокоятся, что тяжелые машины разобьют дорогу, которую капитально отремонтировали только в прошлом году.

- Все, что будет связано с ущербом дороге по улице Корнева, будет восстановлено после завершения работ. Кроме того, под землю уберут теплосети. Сейчас это вопрос прорабатывается с Рыбинской генерацией, - сказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Чтобы снизить нагрузку на проезжую часть улицы Корнева, собираются сделать дополнительный въезд на стройплощадку через пустырь. Разрешение на это сейчас оформляется.

Общество: ВОПРОС ДНЯ