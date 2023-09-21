В Ярославской области жители Некоуза скоро получат чистую воду

Помощник губернатора, руководитель рабочей группы губернаторского контроля Андрей Скоркин. ФОТО: Виктор Афанасьев

Работа кипит!

Станция водоподготовки и водозабора в селе Новый Некоуз должна выполнять важнейшую задачу – обеспечивать жителей районного центра чистой водой. Причем, с расчетом на перспективу: некоузцы говорят, что земельные участки рядом с ней предполагается предназначать для строительства жилых домов, здесь же планируется возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Когда мы приехали на строительную площадку, здесь вовсю кипела работа. Строители монтировали канализационную насосную станцию, вели заливку бетоном резервуаров чистой воды.

Ранее они закончили подготовку фундамента, на котором будут установлены фильтры для очистки воды – изготовленные из нержавеющей стали, их уже доставили работники ярославской компании-производителя «ЭКОСЕРВИС». Кстати, именно она разработала и проект станции водоочистки. На наших глазах специалисты завода внимательно изучали и обмеряли готовый фундамент, чтобы приступить к монтажу фильтров. А затем – устанавливать стены из сендвич-панелей, крышу, заниматься работами внутри будущего здания. Для этого у компании есть и своя строительная бригада, и техника. Поможет и налаженное взаимодействие с генподрядчиком.

Строителям и производственникам-заводчанам есть, что обсудить. ФОТО: Виктор Афанасьев

Новая станция – новые технологии

– На станции будет производиться механическая очистка воды, аэрация (то есть окисление содержащегося в ней железа, которое является одной из основных проблем для нашего региона), – поясняют проектировщики. – Далее – осветлительные фильтры, загруженные специальным песком, убирающие окисленное железо, и сорбционные угольные фильтры, которые в том числе снижают и жесткость воды. Очищенная вода будет подаваться в РЧВ (резервуары чистой воды), а потом через станцию второго подъема, проходя обработку ультрафиолетом, – поступать потребителям. Промывная вода и ливневые стоки со станции водоподготовки будут поступать на канализационную насосную станцию, а оттуда – на очистные сооружения.

Важно, что станция водоподготовки будет работать по сути в автоматическом режиме, постоянное присутствие персонала здесь не требуется. Контроль за ходом работы и безопасность будут обеспечиваться специальными приборами и камерами видеонаблюдения. Современные технологии позволят не только очищать и обеззараживать воду, но и решать проблему с поддержанием ее нужного напора. Помимо задач водоподготовки, для Ярославской области актуальны и задачи очистки сточных вод. И годом ранее в Новом Некоузе при участии ярославского «ЭКОСЕРВИСА» по нацпроекту «Экология» были построены очистные сооружения. Вскоре оба объекта, созданных по программам «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», будут работать в комплексе.

Идет монтаж канализационной насосной станции. ФОТО: Виктор Афанасьев

От Москвы и до окраин

Стоит добавить, что сейчас в Ярославской области работе очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод уделяется повышенное внимание.

Эксперты отмечают, что чистка сточных вод до предельно допустимых норм – непростая задача. Дело здесь не в эффективности работы технологического оборудовании, а в его неправильной эксплуатации. Зачастую эксплуатирующие организации не могут похвастаться наличием квалифицированных кадров, имеющих опыт и знания в области очистки сточных вод. А ведь именно правильная эксплуатация является основополагающим фактором в достижении необходимой очистки.

Фильтры для очистки воды изготовлены из нержавеющей стали. ФОТО: Виктор Афанасьев

Еще чаще сложности возникают на стадии постановки задач перед проектировщиками и изготовителями оборудования – им попросту дают неверные исходные данные о степени загрязненности вод, подлежащих очистке. Также стоит отметить, что требования по очистке воды, поступающей в водоемы рыбохозяйственного назначения, зачастую выше требований к воде хозяйственно-питьевого назначения.

При этом необходимо сказать, что на этот вопрос уже давно обратили внимание в Правительстве РФ, которое еще 15 сентября 2020 г. приняло Постановление N 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов». Этот документ предусматривает различные категории объектов. Такой подход, в частности, будет применяться на очистных сооружениях в г. Ярославле. Будем надеяться, распространится он и на другие населенные пункты региона, что позволит сделать реализацию новых проектов более продуманной.

Директор по строительству компании-генподрядчика "Алгоритм" Леонид Суханов. ФОТО: Виктор Афанасьев

Директор по строительству компании-генподрядчика «Алгоритм» Леонид Суханов:

– Никаких задержек с поставками нет, все оборудование изготовлено и скомплектовано. Строительные материалы также полностью закуплены и находятся на площадке. Все работы у нас и «ЭКОСЕРВИСА» запараллелены, поэтому времени мы не теряем. Все успеем к назначенному сроку. Рисков мы не видим. Главное, чтобы затем было оперативно произведено техническое подключение станции к сетям энергетиков и Северного водоканала. Качество воды, которую получат жители, будут соответствовать СанПИН. По срокам у нас начало ноября – сдача объекта в эксплуатацию.

Помощник губернатора, руководитель рабочей группы губернаторского контроля Андрей Скоркин:

– Побывав в Некоузском районе, мы осмотрели строящуюся станцию водоочистки. Надеемся, что уже в декабре жители Некоуза получат очищенную воду.