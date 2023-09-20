Костромской священник отец Александр вернулся из зоны СВО

Отец Александр навестил костромских военных на СВО. ФОТО: правительство Костромской области

Отец Александр вернулся из зоны специальной военной операции. Священник навестил бойцов 348-го мотострелкового полка, передал им крестики и иконки.

- С момента крайней нашей встречи духовно ребята стали крепче. Это видно сразу, по глазам, по разговору и, конечно, в процессе молитвы, - уверен батюшка.

Сам в прошлом участник боевых действий, отец Александр знает, что сказать военнослужащим, как поддержать их в трудную минуту и придать сил. Бойцы говорят, что после его визитов на душе у них становится легче.

- Прежними, как были, никто уже домой не вернется. Если у человека Бог в душе, то он вернется выше, сильнее, чище, он принесет в свою семью Мир и Победу, - считает отец Александр.

По словам заместителя командира полка по военно-политической работе с позывным «Граф», в вопросах душевного спокойствия ребятам на СВО лучше всего помогает вера и общение со священнослужителями.