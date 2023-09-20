Главный инспектор МВД России проведет прием жителей Ивановской области

Чтобы попасть на прием к полковнику МВД, необходимо записаться по телефону 52-72-36. Фото: Полина Вачнадзе

В субботу, 23 сентября, руководитель комиссии МВД России полковник Сергей Белоконь проведет прием граждан по вопросам деятельности полиции Ивановской области.

Прием пройдет в здании регионального УМВД по адресу: Иваново, улица Кузнецова,47 (центральный вход), кабинет №159. Записаться на встречу можно по номеру 527-236 с 09:00 до 18:00.

- Гражданам, записавшимся на прием, необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.