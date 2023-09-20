Год без Сергея Пускепалиса: 20 сентября 2022 года худрук Волковского театра разбился в ДТП

Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе год назад. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ровно год прошел со дня гибели актера, режиссера, художественного руководителя Волковского театра, патриота своей страны Сергея Пускепалиса. 20 сентября 2022 года Сергей Витауто и водитель театра Александр Синицын разбились в аварии на трассе М8 в Ярославской области.

Из Ярославля в Москву Сергей Пускепалис и Александр Синицын ехали на «броневичке» - так все ласково называли списанную инкассаторскую машину «Форд Транзит». В столице художники картины, в которой Сергей Пускепалис только начал сниматься, должны были нанести на автомобиль камуфляж. После этого «броневичок» собирались отправить в Донецк, в зону СВО. Но машина не доехала даже до Москвы...

Водитель и пассажир "Форда" погибли на месте. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ростовском районе на повороте «Форд» задел грузовик «Скания», который ехал по встречной полосе, потом сам выехал на встречку и врезался в грузовую машину «Даф». И водитель, и пассажир «броневичка» погибли на месте, водителя «Даф» госпитализировали.

Свои соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса выразил президент страны Владимир Путин:

- Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце, – помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса. Добрая память о Сергее Витауто Пускепалисе навсегда сохранится в наших сердца.

Смерть известного и любимого многими актера потрясла многих. Волковский театр, в котором только начался международный фестиваль, погрузился в траур. От фотографии Сергея Пускепалиса не успевали уносить цветы – ярославцы, искренне переживавшие его гибель, несли и несли к Первому русскому розы и гвоздики.

Прощание с художественным руководителем Волковского и водителем театра прошло 22 сентября. Несмотря на дождь и холод жители Ярославля терпеливо ждали своей очереди, чтобы войти в зал, на сцене которого стояли два гроба.

Проводить Сергея Пускепалиса и Александра Синицына прошли тысячи ярославцев. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Никогда не видела такого количества машин и людей на Волковской площади и рядом. Сергея очень любили, даже люди, далекие от театра, о нем знали, знали, как он много сделал для Волковского. Не выразить словами, как нам жаль, что он так рано ушел, - говорили люди. На церемонии плакали даже мужчины.

Похоронили Сергея Пускепалиса в Железноводске Ставропольского края. Этот город он считал родным.

Спустя год 20 сентября в Ярославле вспоминают актера и режиссера.

- Театральная среда потеряла яркого деятеля культуры, настоящего патриота своей Родины. Память о Сергее Пускепалисе живет в его работах. Сегодня в Доме актера, носящего его имя, состоится показ документальных фильмов о жизни и творческой судьбе Сергея Витауто, а также художественных картинах, в которых он снимался, - написал в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Список фильмов, которые сегодня можно увидеть в Доме актера:

12:00 - «Когда меня не будет», документальный фильм Первого канала,

13:00 - «Сергей Пускепалис. Манифест о театре», документальный фильм ООГО «Российский фонд культуры»,

- 14:00 - «И не было лучше брата», х/ф, режиссер Мурад Ибрагимбеков,

- 15:30 - «С любимыми не расставайтесь» и «Сергей…» документальные фильмы ГТРК «Ярославия»,

- 16:30 - «Клинч», х/ф, режиссер Сергей Пускепалис.

Вход на все показы свободный.

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