Медведи чуть не помешали поиску пропавшей в костромском лесу москвичке

Два медведя едва не сорвали поиски 66-летней москвички в лесу Костромской области. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Костромской области

Два медведя едва не сорвали поиски 66-летней москвички, которая приехала в гости к родственникам в Костромскую области. Женщина пошла в лес за грибами и потерялась. Сначала родные пытались найти ее своими силами, но когда поняли, что отклика нет, обратились в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

- Нам казалось, что это будет несложный поиск, так как лес небольшой, примерно 2 на 3 километра, но вокруг леса, поля, где выращивали овес, а, как мы знаем, это лакомство очень любят медведи. Так и оказалось, между поисковиками и пропавшей Верой Николаевной по лесу гуляли два медведя, - рассказали поисковики.

Направлять в лес несколько групп по 2-5 человек было опасно. Поэтому старший принял решение идти всем одной большой группой. С собой на всякий случай взяли ружье и фаеры.

- Шли, останавливались, слушали, не откликается ли Вера Николаевна, слушали медведей, - рассказали волонтеры.

Пропавшая пенсионерка долго не отзывалась, но в итоге ее, к счастью, нашли – в болоте среди бурелома, но живой и здоровой.