В Ярославской области открылся сезон охоты на зайцев, енотовидных собак и лисиц

В Ярославской области начался сезон охоты на зайцев, енотовидных лисиц и собак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области начался сезон охоты на зайцев, енотовидных лисиц и собак. Сезон продлится до 29 февраля следующего года.

Государственный мониторинг показал, что в лесах региона обитает около 22,2 тысяч зайцев-беляков, 1,7 тысячи зайцев-русаков, порядка 1,9 тысячи енотовидных собак и 1,1 тысячи - лисиц.

- По установленным нормам один охотник может добыть не более трех зайцев в сутки. На лисицу и енотовидную собаку суточная норма составляет по 10 особей, – сказал министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Такая достаточно высокая норма добычи плотоядных обусловлена необходимостью предотвращения распространения бешенства в дикой фауне, переносчиками которого в том числе являются лисицы и енотовидные собаки.

Оформить разрешение на охоту можно в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона. Заявления принимают через портал госуслуг, в офисах МФЦ, а также по почте заказным письмом.

За нарушение правил охоты установлена административная ответственность - штраф до 4 тысяч рублей. Возможны конфискация оружия и лишение права на охоту на 2 года.