На выходные в Ярославль обещают возвращение тепла

В город придет бабье лето Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле уже достаточно сильно ощущается приход осени – солнце все реже показывается из-за туч, а холодный ветер заставляет местных жителей кутаться в шарфы и куртки.

Однако на следующей неделе, начиная с ближайших выходных, в город придет бабье лето. Сейчас прогноз погоды на эти дни выглядит, как в первую неделю июля – солнце и +20 градусов. У ярославцев есть последняя возможность насладиться теплом.

Завтра, 9 сентября, обещают 19 градусов и переменную облачность, ночью – всего +7.

В воскресенье, 10 сентября, будет немного теплее – 20-21 градус тепла, ночью температура снизится до +10 градусов.