В Костроме сделают дополнительные остановки общественного транспорта

В Костроме оборудуют новые остановки общественного транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Костроме оборудуют новые остановки общественного транспорта. Решение было принято после многочисленных обращений горожан.

- Это позволит обеспечить дорожную безопасность вблизи образовательных учреждений и улучшить транспортное обслуживание нескольких районов Костромы, - пояснили в администрации областного центра.

Дополнительные остановки введут на следующих маршрутах:

- на улице Магистральной у дома №11А около универсама «Десяточка» в сторону Малышково – остановка «Микрорайон Паново»;

- на улице Евгения Ермакова в сторону центра города в районе дома №3к2 и в сторону улицы Голубкова в районе дома №10 микрорайона Новый город – остановка «Бульвар Маршала Василевского»;

- на улице Профсоюзной в сторону ТЦ «Солнечный» напротив дома №69 микрорайона Давыдовский-2 (по четной стороне улицы Профсоюзной) – остановка «Школа №44»;

- на улице Заречной в сторону озера Святое в районе дома №15 (по нечетной стороне) – остановка «улица Рабочая Слобода».