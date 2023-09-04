Начался первый набор жителей Ярославской области на обучение в «Школе 21»

Михаил Евраев: - Открытие школы поможет развивать цифровые системы во всех отраслях, начиная с медицины и заканчивая дорожным хозяйством. Фото: Правительство Ярославской области

– Я рад, что этот проект уже не только в головах и на бумаге, а реализуется на деле, и благодарен коллегам из банка за то, что поддержали нашу инициативу по открытию школы в регионе, – сказал губернатор Михаил Евраев. – В «Школе 21» совсем другая структура обучения: здесь нет привычных лекций, оценок, вам дают задания, и нужно их выполнять – это максимально практико-ориентированный подход. Не каждый может его выдержать – многие отсеиваются в самом начале обучения, но остаются самые мотивированные, те, кто умеет думать и решать задачи, в том числе нестандартные. Такие спецы очень нужны. Открытие школы поможет развивать цифровые системы во всех отраслях, начиная с медицины и заканчивая дорожным хозяйством. Мы рассчитываем, что обучение начнется уже этой зимой.

Глава региона сообщил, что уже ведутся работы по подготовке кампуса на улице Победы в Ярославле.

Поступить в «Школу 21» можно в любом возрасте, вне зависимости от полученного ранее образования и умения программировать. После подачи заявки участнику необходимо пройти две онлайн-игры на память и логику, а затем интенсив и финальный отборочный этап – очно в кампусе школы. Лучших по результатам интенсива отбирают на основное обучение. Таковы условия поступления, согласованные правительством области.

– «Школа 21» помогает всем желающим осуществить свою мечту и стать ИТ-специалистом, – рассказал на встрече с губернатором директор «Школы 21» Александр Федяков. – . Благодаря нашим совместным усилиям с коллегами из правительства Ярославской области этот путь теперь будет открыт для жителей Ярославля и других городов региона.

«Первый отборочный интенсив пройдет в феврале 2024 года, по его результатам будут отобраны участники основного обучения, - сообщает правительство области. - Оно будет бесплатным».