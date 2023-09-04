Ивановскую область накроет туман

В Ивановской области ожидается туман. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ивановской области ожидается туман. По прогнозу местного ЦГМС, он накроет регион с 18 часов 4 сентября и не рассеется до вечера 5 сентября.

В администрации Иванова рассказали горожанам, как передвигаться в условиях ограниченной видимости. Водителям рекомендуют отказаться от поездок, но если это невозможно, следует придерживаться следующих правил:

- выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр,

- показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час,

- если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, лучше прекратить движение и остановиться,

- останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам – деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину. При этом обязательным условием будет включение габаритных огней или аварийной сигнализацию, вне зависимости от времени суток,

- совершать маневры, которые в обычных условиях были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется, как не рекомендуется проявлять и другие признаки «лихачества». Избегайте обгонов, перестроений, опережений, неожиданных торможений,

- во время тумана лучше опустить стекла автомобиля: так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. например, сигналы клаксона.

Пешеходам, которые вынуждены в туман передвигаться по краю проезжей части, должны обозначить свое присутствие светоотражающими элементами.