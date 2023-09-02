За «Новых людей» на выборах в облдуму хотят проголосовать почти 8% ярославцев

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Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 59% избирателей. Еще 4,6% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Заксобрание. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 35,6%. Далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия», у них 10,4% и 8,7% соответственно. КПРФ заручилась поддержкой 8,1% ярославцев. За ней почти вплотную идут «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,9% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 9%.

Другие партии набирают менее 5% и не проходят в облдуму.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Ярославской области (14,2%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы очень много общаемся с жителями Ярославской области. Видим у многих желание обновить регион, сделать его более комфортным и современным. Продолжим встречи и общение вне зависимости от результатов выборов, - прокомментировал результаты соцопроса руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Ярослав Шилов.

Выборы в облдуму Ярославской области пройдут с 8 по 10 сентября.

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Опрос проводился с 14 по 17 августа 2023 года исследовательской группой Russian Field. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного опроса. Погрешность не превышает 3,1%. Формулировка вопросов: «В сентябре этого года состоятся выборы в Ярославскую областную Думу. Скажите, пожалуйста, вы пойдете или не пойдете на эти выборы?», «Если бы выборы в Ярославскую областную Думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»