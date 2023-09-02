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Политика2 сентября 2023 6:00

За «Новых людей» на выборах в облдуму хотят проголосовать почти 8% ярославцев

На следующей неделе жители будут выбирать обновленный состав облдумы Ярославской области
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 59% избирателей. Еще 4,6% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Заксобрание. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 35,6%. Далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия», у них 10,4% и 8,7% соответственно. КПРФ заручилась поддержкой 8,1% ярославцев. За ней почти вплотную идут «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,9% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 9%.

Другие партии набирают менее 5% и не проходят в облдуму.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Ярославской области (14,2%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы очень много общаемся с жителями Ярославской области. Видим у многих желание обновить регион, сделать его более комфортным и современным. Продолжим встречи и общение вне зависимости от результатов выборов, - прокомментировал результаты соцопроса руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Ярослав Шилов.

Выборы в облдуму Ярославской области пройдут с 8 по 10 сентября.

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Опрос проводился с 14 по 17 августа 2023 года исследовательской группой Russian Field. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного опроса. Погрешность не превышает 3,1%. Формулировка вопросов: «В сентябре этого года состоятся выборы в Ярославскую областную Думу. Скажите, пожалуйста, вы пойдете или не пойдете на эти выборы?», «Если бы выборы в Ярославскую областную Думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»

БИЗНЕС-ПРЕСС