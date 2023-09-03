Ярославский сад фабрики «Красный перевал» будет благоустроен в 2024 году

Поступило предложение вернуть парку исторический облик, обустроить несколько подходов к воде. Фото: Правительство Ярославской области

Этот объект не вошел в число победителей в весеннем голосовании за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году. Однако парк был очень близок к четверке лидеров, жители очень ждут обновления территории, поэтому главу региона попросили провести работы в следующем году. Губернатор поддержал инициативу.

- У нас уже определен лимит программы благоустройства на 2024 год, - сказал Михаил Евраев. – Но у нас есть программа и 2025 года. Благодаря этому мы можем приступить к благоустройству с опережением. Раньше сад был излюбленным местом отдыха жителей Красного перевала, здесь была танцплощадка, зона отдыха с лавочками и спуском к воде. Поступило предложение вернуть парку исторический облик, восстановить лестницу, обустроить несколько подходов к воде, сохранить спортивную площадку – этого хотят жители.

Глава региона отметил, что все пожелания жителей должны быть учтены при проектировании парка.

Во время рабочего выезда губернатор также посетил детский сад № 55. Его здание было построено в 1937 году и за все время эксплуатации в нем не было ни одного капремонта, в котором детсад нуждается.

- Надо делать проектно-сметную документацию. Это позволит нам включить садик в федеральные программы, - сказал губернатор.