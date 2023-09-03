В Ярославле открыли мемориал «Память наших сердец»

Мемориал открыли в сквере на улице Чайковского Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 3 сентября, в сквере на улице Чайковского открыли мемориал «Память наших сердец». Он посвящен воинским и трудовым подвигам жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

Каждое изображение создано из портретов фронтовиков и тружеников тыла области. Автор монумента – Игорь Пшеницын – фотохудожник и член Союза дизайнеров России. Он владеет уникальной техникой по составлению коллажей из миниатюрных фотографий и рисунков.

- Идея создания в Ярославле мемориала «Память наших сердец» возникла у инициативной группы в 2019 году. До конца 2020 года было собрано более 7 000 изображений земляков. Неоценимую помощь в этом оказало общественное движение «Бессмертный полк», - рассказали в правительстве региона. - Значительную часть собранных фотоматериалов представили музей истории города Ярославля, Рыбинский музей-заповедник, музей Ярославского моторного завода, а также музеи предприятий города Рыбинска. Почти тысяча жителей области принесли фотографии лично.

Памятник посвящен подвигам ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Фото: Правительство Ярославской области

На мемориале изображены подводная лодка «Ярославский комсомолец»; полковой 120-миллиметровый миномет образца 1938 года, конструктором которого был уроженец города Ярославля Борис Шавырин; быстроходный артиллерийский тягач Я-12, который в годы войны выпускался на Ярославском автомобильном заводе; «Эшелон Победы»: первый состав, прибывший в Ярославль в мае 1945 года с демобилизованными жителями региона.