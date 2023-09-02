Михаил Евраев оценил работы по благоустройству общественных территорий в Рыбинске

Михаил Евраев:- Если мы делаем улицу или проезд, то делаем комплексно. Фото: Правительство Ярославской области

Тема благоустройства стала одной из ключевых в ходе визита губернатора Ярославской области Михаила Евраева в Рыбинск.

Он посетил сквер, расположенный между домом № 8 по улице Приборостроителей и домом № 9 по улице Суркова. За его благоустройство проголосовали жители Рыбинска весной этого года по национальной программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в регионе областным правительством - именно эта зона отдыха оказалась на первом месте.

- Важно сделать здесь зонирование территории, - отметил Михаил Евраев. – Должна быть и зона для детей, где они будут бегать, развлекаться. Но должна быть и тихая территория, где можно спокойно отдохнуть.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков показал губернатору эскиз будущего сквера. Для подростков здесь хотят обустроить веревочный парк. Но наполнение площадки еще будут корректировать. Губернатору доложили, что на данный момент потребуется порядка 60-70 миллионов для всего парка. А если еще делать проезды и ливневую канализацию, то это еще порядка 15 миллионов.

Михаил Евраев поддержал инициативу, отметив, что очень важно подходить к благоустройству территории комплексно.

Кроме того, в рамках визита в Рыбинск Михаил Евраев осмотрел мемориал в память полиграфистов, погибших в годы Великой Отечественной войны на улице Луговой. Один из представителей общественной палаты Рыбинска выступил с инициативой благоустроить этот памятник.

– Мы такие предложения только приветствуем. В регионе действует отдельная программа благоустройства воинских мемориалов и захоронений. В этом году мы трижды увеличивали ее финансирование и продолжим эту работу, пока не приведем в порядок все места памяти, - сказал губернатор.

Михаил Евраев побывал и на улице Ухтомского, прилегающей к уже благоустроенной Комсомольской площади. Губернатора информировали - есть предложение в качестве продолжения уже выполненных работ на площади создать единое зеленое пространство от дворца молодежи до школы № 32. Михаил Евраев попросил обратить внимание на озеленение и взять под контроль иницативной группой выполнение работ.

- Если мы делаем улицу или проезд, то делаем комплексно. Обязательно – ливневую канализацию, тротуары в плитке, все провода - под землю, - сказал губернатор. – И все работы нужно держать на контроле. Здорово, что есть такая инициативная группа, которая обязалась сделать проект, и мы в ближайшее время выполним благоустройство всего пространства.

Также губернатор осмотрел ход работ по благоустройству бульвара реки Черемуха.

Михаил Евраев подчеркнул, что в Рыбинске будет сделана туристическая навигация по городу. Аналогичные работы выполнят и в других городах области.