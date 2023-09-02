В Иванове на пешеходном переходе сбили женщину и 7-летнюю девочку

В Иванове автомобиль сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". Скриншот с видео, группа "Полиция 37" ВКонтакте

Вечером 1 сентября на улице генерала Хлебникова в Иванове под колеса "ВАЗ-2113" попали женщина и семилетняя девочка. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Момент наезда сняла камера видеорегистратора. От удара пешеходы отлетели под колеса другой машины, которая, к счастью, успела остановиться. Водитель, виновник ДТП, на несколько секунд задержался, а потом уехал с места аварии. Помощь пострадавшим оказали прохожие.

- Женщина и ребенок с травмами были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области. - Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль, который сбил пешеходов, полицейские нашли полностью сгоревшим. Сейчас устанавливается личность человека, который управлял машиной.

- Всех, кто располагает информацией о водителе, просьба сообщить по телефону 02, - обратились к ивановцам сотрудники правоохранительных органов.