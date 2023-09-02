Ремонт коммунальных сетей в Большом селе начнется в 2024 году

Михаил Евраев: - Трасса важная, соединяет два района, здесь ходит и общественный транспорт, и школьные автобусы. Фото: Правительство Ярославской области

Коммунальное хозяйство районного центра нуждается в серьезном обновлении.

- Проработаем вопрос строительства коллектора в районе улиц 2-ой Полевой, Свободы и Челюскинцев в рамках инвестпрограммы Северного водоканала на 2024 год. Это важно для улучшения качества жизни большесельцев. Кроме того, решение коммунальной проблемы позволит продвинуться с ремонтом улиц, - отметил Михаил Евраев.

А вот в 2024-м, на год раньше плана, начнется ремонт автомобильной дороги «Рыбинск – Большое Село», связывающей Рыбинский и Большесельский районы.

- Дорога Большое Село - Рыбинск - тоже одна из лидирующих в регионе по количеству жалоб. Трасса важная, соединяет два района, здесь ходит и общественный транспорт, и школьные автобусы. И конечно, нужно привести ее в порядок, как мы уже сделали с дорогами на Варегово, дорогой к станции Лом и другими, - пояснил Михаил Евраев.

В ходе поездки Михаил Евраев также оценил качество выполненных работ по благоустройству придомовых территорий в Большом селе. В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в 2023 году приведен в порядок двор у домов 35 и 37 по ул. Кооперативная. Между домами появилась новая игровая площадка для детей с травмобезопасным покрытием, качелями и тренажерами. Во время предыдущего визита в район глава региона Михаил Евраев поручил привести в порядок примыкающую к площадке стену дома.

- Отличная детская площадка, но общее впечатление портит вид непокрашенной стены соседнего дома. Нужно сделать так, чтобы было красиво уже сейчас, несмотря на то, что в следующем году планируется капитальный ремонт дома, - отметил губернатор.