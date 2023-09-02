Подполковник полиции Дмитрий Габдуллин: "Сейчас на улицах спокойно"

Дмитрий Габдуллин прошел путь от милиционера ППС до заместителя начальника полиции. Фото: УМВД по Ярославской области

Почти 30 лет своей жизни Дмитрий Раисович Габдулин посвятил полиции. И большую часть этого времени он провел отнюдь не в начальственных кабинетах, а работая именно "на земле", задерживая преступников с самого первого дня на службе. Путь прошел от милиционера ППС до заместителя начальника полиции.

В милицию Дмитрий Габдулин пришел после службы в армии в 1994 году на должность стажера по должности милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции при УВД Ярославской области. И в первый же день службы, будучи еще без формы и без особых знаний, задержал преступника за уличный грабеж.

- У женщины на улице грабитель сорвал золотую цепочку. Мы посадили ее в машину и поехали по дворам искать подозреваемого. Увидели похожего по приметам, а он от нас стал убегать! Вот мы за ним и бегали по подворотням. Поймали, - рассказывает о своем первом рабочем дне в полиции Дмитрий Раисович.

В 90-ые годы в отдельный батальон ППС отбирали крепких, спортивных парней не ниже 175 см. Ибо работа была на износ. Прежде всего потому, что уличная преступность была в разы выше, чем сейчас.

- Сейчас по сравнению с девяностыми на улицах спокойно. Преступность, в большей степени, сейчас перешла в электронный вид, - говорит подполковник Габдулин, - А в 1990-ые обычным явлением было 5-7 уличных грабежей в день только в Ярославле.

Тогда все, в том числе и преступники, знали, когда на заводах был день получки. Значит в этот день будет повышенная нагрузка и у жуликов и у милиционеров. Все работяги шли и с полными карманами налички. До дома добирались на общественном транспорте — а это раздолье для карманников и грабителей. Вот вам и уличная преступность!

- Ну, и милиция эту обстановку знала, готовилась к таким дням заранее, - говорит Дмитрий Раисович.

Но и в обычные дни, в менее горячую пору, чем дни зарплаты на заводах, полицейские без дела не сидели:

- Вот, например, мы в свое время знали, когда заканчивается смена на мясокомбинате, потому что за час до этого работяги перекидывали ворованное мясо через забор. Вот стоишь у него и поджидаешь воришку. Или в гаражи свернешь, а там бомжи провода обжигают. Машину остановишь, багажник проверишь. Или одинокий человек идет ночью по улице. Зачем? Остановишь — проверишь. Я до сих пор помню номер для проверки IMEI сотовых телефонов, раньше их массово же воровали, *#06# .

Вообще, Дмитрий Габдулин по карьерной лестнице не стремился подниматься. Цели такой не было. Была цель работать, охранять порядок.

- На улице же интересно, - говорит он, - Никогда не знаешь, что тебя ждет на выезде. Дежурный скажет, что шум в подъезде, а приедешь - там убийство.

Ну, и за годы службы полицейское чутье у нашего героя выработалось мощное.

- Однажды шли с напарником в Заволжском районе по двору - «сковородке». Зима. Все тропинки замело, но есть одна более-менее протоптанная, но мы почему-то решили пойти по другой. И вот проходим мимо подъезда и слышим, что там выстрелы, и прямо нам на встречу выбегают двое, один из которых с пистолетом. Задержали их, конечно. Оказалось, что они в подъезде поджидали директора одного из коммерческих предприятий, который в тот день должен был нести большую сумму наличкой при себе.

В 2002 году Дмитрий Раисович стал командиром отделения отдельного батальона ППС милиции при УВД Ярославской области, в 2005 — стал командиром взвода. А в 2015 году, пройдя еще несколько ступенек вверх по карьерной лестнице, возглавил отдельный батальона ППСП. Он знает службу рядового полицейского от и до. За время службы он несколько раз был в командировках в «горячих точках» на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалями МВД России «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» всех трёх степеней.

- Патрульно-постовая служба — это кузница кадров для полиции, - говорит Дмитрий Раисович Габдулин, - Мы берем туда молодых ребят, которые на деле понимают службу и впоследствии движутся дальше. Многие руководители начинали свой путь из ППС. Поздравляю всех коллег с нашим профессиональным праздником!