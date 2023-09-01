Губернатор наметил планы по благоустройству Переславля-Залесского на 2024 год

Михаил Евраев: - В ближайшие два-три года нам надо привести Перелавль-Залесский в порядок. Фото: Правительство Ярославской области

Планы по ремонту автомобильных дорог в Переславле-Залесском обсудил губернатор области Михаил Евраев с руководством городского округа

– Переславль-Залесский – это одна из жемчужин не только нашей области, но и всей страны. В ближайшие два-три года нам надо привести его в порядок, и в первую очередь решить вопросы по дорогам. Планируем в этом году сделать проектно-сметную документацию по приоритетным улицам, находящимся в плохом состоянии, а уже в апреле-мае следующего года приступить к ремонту, – отметил Михаил Евраев.

Ремонтировать будут не только дорожное полотно, но и тротуары, установку освещения и соблюдение требований программы «Чистое небо» по уборке проводов под землю. В этом году сумма областной субсидии на дорожный ремонт в округе составила около 180 млн рублей. В следующем году правительством области планируется увеличить финансирование дорожного фонда Переславля-Залесского.

По словам и. о. главы городского округа Переславль-Залесский Дмитрия Зяблицкого, в числе претендентов на первоочередной ремонт – улицы Кооперативная, Маяковского, Строителей, Плещеевская.

Во время рабочей поездки губернатора в Переславль-Залесский было принято решение о благоустройстве двора Переславской ЦРБ. Глава региона также поддержал предложение привести в порядок вертолетную площадку у медицинского учреждения.

– Площадка должна быть заасфальтирована, - подчеркнул Михаил Евраев. – Она крайне важна для транспортировки больных в другие лечебные учреждения региона.

Также в городе начаты масштабные работы по замене коммунальных сетей. На их ремонт правительством области выделено 1,2 млрд рублей.

Как отметил глава региона, проводимые преобразования позволят уже в ближайшее время значительно повысить качество жизни горожан.