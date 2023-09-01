В Переславле капитально отремонтируют стадион

Михаил Евраев: - Обновленный стадион станет точкой притяжения для ребят и взрослых жителей Переславля-Залесского. Фото: Правительство Ярославской области

– Трибуны в аварийном состоянии, все закрыты, их надо капитально ремонтировать. Если делать, то с козырьком, чтобы люди могли следить за соревнованиями во время дождя. Полностью поддерживаю инициативу по приведению стадиона в порядок. Работы должны быть выполнены комплексно. Обновленный стадион станет точкой притяжения для ребят и взрослых жителей Переславля-Залесского, – сказал Михаил Евраев.

Провести капитальный ремонт спортивного объекта предложили в облдуме. Глава региона поддержал эту инициативу.

- Стадион был построен в 1989 году и ни разу за эти годы не ремонтировался. Его конструкции и оборудование находятся в плохом техническом состоянии и не соответствуют требованиям времени. Здесь более 700 детей занимаются в различных секциях. И, конечно, хочется получить поддержку, вдохнуть в стадион новую жизнь, – говорилось во время обсуждения вопроса с губернатором.

Отмечалось так же, что для проведения занятий требуется заменить покрытие футбольного поля на искусственное, реконструировать водосточную систему, заменить покрытие беговых дорожек, демонтировать старые деревянные конструкции и кирпичную кладку под проходами на посадочные места, установить новые пластиковые сиденья, смонтировать навес над всей площадью трибун, оборудование системы освещения, привести в порядок входные группы на футбольном поле, уложить асфальт в проходах.

Глава региона отметил, что старый проект уже устарел – цены значительно изменились, вырос и объем работ. Губернатор предложил сделать новый проект реконструкции, а затем определить источник финансирования и приступить к ремонту в следующем году. Сейчас правительством области прорабатывается вопрос о выделении Российским футбольным союзом финансирования на укладку искусственного покрытия футбольного поля.