Добрый путь для ярославцев

Одна из важных задач сотрудников ЛУ МВД — обеспечивать антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры. ФОТО: Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Люди старшего возраста помнят, что всплеск террористических угроз в России в 1990-х происходил одновременно с обострением межэтнических конфликтов на пространстве бывшего СССР. Сейчас эксперты отмечают: благодаря многолетней выверенной политике в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимой в Ярославской области, преступность в нашем регионе не имеет ярко выраженного этнического характера. А правоохранительные органы успешно предотвращают и пресекают действия злоумышленников-террористов.

Одним из самых опасных видов террористической деятельности является терроризм на транспорте. Объекты транспортной инфраструктуры – это всегда скопления множества незнакомых друг с другом людей, калейдоскоп лиц, постоянное движение.

О том, как обеспечивается безопасность на транспорте и что нужно помнить гражданам, рассказал начальник Северного линейного управления МВД России на транспорте, член Антитеррористической комиссии Ярославской области, полковник полиции Роман Гурылев.

Начальник Северного ЛУ МВД России на транспорте, член Антитеррористической комиссии Ярославской области, полковник полиции Роман Гурылев. ФОТО: Северного ЛУ МВД России на транспорте

- Роман Алексеевич, на каких объектах вы обеспечиваете безопасность, в том числе антитеррористическую?

- Наш участок обслуживания проходит по территории 5 субъектов РФ. И в большей степени, конечно, по Ярославской области. В зону ответственности входят основные виды транспорта общего пользования – железнодорожный, воздушный и водный.

Протяженность железнодорожных путей, на которых ЛУ МВД обеспечивает правопорядок, составляет более 700 километров. Что касается водных объектов – то это акватория Волги, Рыбинского и Угличского водохранилищ. Главный воздушный объект – аэропорт «Туношна».

Наша задача во всех случаях – обеспечивать общественный порядок, личную и имущественную безопасность пассажиров, заниматься профилактикой правонарушений, выявлением преступлений. И, конечно же, заниматься антитеррористической защищенностью транспортной инфраструктуры.

Так, в этом году в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы совместно с коллегами из УФСБ России по Владимирской области задержали ранее не судимого злоумышленника 2005 года рождения. Находясь на железнодорожной станции, он совершил поджог релейных шкафов, принадлежащих предприятию транспортной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по ст.281 УК РФ – «Диверсия».

- Можно ли оценить в цифрах пассажиропоток в пределах Ярославской области?

- Если говорить о железнодорожном транспорте, то в год на участке обслуживания пассажиропоток исчисляется более чем в 15 миллионов человек, водный транспорт – более 815 тысяч человек, авиатранспорт - более 77 тысяч.

Могу сказать, что в течение этого года на территории оперативного обслуживания линейного управления не допущено массовых беспорядков, группового хулиганства, фактов экстремизма и терроризма, убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей.

- Мы давно привыкли к «рамкам» на вокзалах. Что еще делается с точки зрения технического обеспечения безопасности, подготовки полицейских, профилактики правонарушений?

- От того, какими средствами и технологиями располагает полицейский, зависит быстрота выявления или раскрытия преступлений и правонарушений. В Северное ЛУ регулярно поставляется оргтехника, спецтехника, средства связи. В арсенале наших экспертов-криминалистов – самое современное оборудование, позволяющее раскрывать преступления.

Всевозможными качественными средствами для дрессировки служебных собак обеспечивается кинологический центр. Полицейские патрульно-постовой службы имеют специальные мобильные планшеты, позволяющие идентифицировать человека, системы видеорегистрации «Дозор» и многое другое. Достаточно высок уровень оснащения линейного управления плавсредствами и автотранспортом. Безусловно, в работе по раскрытию преступлений помогают камеры видеонаблюдения и интроскопы, установленные в зданиях вокзалов.

- Обеспечение антитеррористической безопасности требует координации с другими правоохранительными структурами, ведомствами, органами власти. Как строится это взаимодействие?

- В своей повседневной работе мы взаимодействуем со всеми силовыми структурами региона и рядом транспортных предприятий, имеющих непосредственное отношение к нашему участку обслуживания. Идет постоянный обмен информацией, проводятся совместные совещания и учения. Да и в ходе оперативно-розыскных мероприятий мы действуем сообща, это дает положительные результаты.

Правоохранительные органы успешно предотвращают и пресекают действия злоумышленников-террористов. ФОТО: Северного ЛУ МВД России на транспорте

- Какого рода нарушения фиксируются вами чаще всего?

- Практически ежедневно полицейские пресекают на объектах транспорта факты мелкого хулиганства, распития спиртных напитков, появления в состоянии опьянения, курения в общественных местах. Как только поступает информация от работников железной дороги или граждан о чьем-то неадекватном поведении, на место немедленно прибывают сотрудники транспортной полиции. Если поезд следует без сопровождения, нарушителя задержат на ближайшей станции. И, как правило, представители компании-перевозчика отказывают таким лицам в дальнейшей поездке. Нарушителя доставляют в дежурную часть, где в отношении него составляется протокол. За этот неполный год сотрудниками Северного ЛУ выявлено более 2300 административных правонарушений различного характера.

Если говорить о структуре преступности, то в практике Северного линейного управления более 30% составляют преступления экономической направленности, далее следуют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и кражи.

- Бывает ли так, что граждане становятся жертвами преступлений из-за своей невнимательности и безалаберности? На что им нужно обращать внимание, чтобы избегать таких ситуаций?

- Встречаются ситуации, когда граждане, находящиеся в пути или на вокзале, своим виктивным поведением создают условия для совершения преступлений. Оставленные без присмотра гаджеты, сумки, рюкзаки и т.д. моментально становятся добычей злоумышленников. Мы постоянно напоминаем гражданам о правилах поведения на объектах транспорта, соблюдении мер личной и имущественной безопасности. К сожалению, встречаются те, кто их игнорирует. За что потом, увы, и расплачиваются.

- Как правильно действовать гражданину, если у него возникли подозрения в отношении действий кого-то из окружающих, перевозимых ими грузов?

- Если у гражданина появились основания полагать, что кто-то из окружающих перевозит какой-то запрещенный предмет или вещество, ведет себя неадекватно, если на его глазах совершается преступление или правонарушение – лучше сразу обратиться к сотрудникам транспортной полиции или в дежурную часть. Если это происходит в поезде, то необходимо сообщить проводнику вагона, информация будет передана в ближайшее линейное подразделение полиции.

Проявленная бдительность может предотвратить очень тяжелые последствия.

Публикация подготовлена в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».