Куда сходить в Ярославле 2 и 3 сентября: афиша

Афиша мероприятий в Ярославле 2 и 3 сентября. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский музей-заповедник

2 сентября

11.00, 13.00 - экскурсия в церкви Рождества Христова. Стоимость: 400 руб.

12.00 - мастер-класс по уходу за экзотическими животными. Стоимость: 250 руб.

13.00 - экскурсия на выставке «Надежда Ламанова. Гений в юбке и ее эпоха». Билеты: 150/250 руб.

15.00 - экскурсия на смотровой площадке Звонницы. Стоимость: 300 руб.

18.00 - «Женя Пел» концерт из цикла встреч с молодыми исполнителями «Шиповник». Билеты: 50/80 руб.

Музей зарубежного искусства

2 сентября в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

2 сентября в 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

3 сентября в 15.00 и 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

КЗЦ «Миллениум»

2 и 3 сентября с 11.00 до 17.00.

Выставки в рамках фестиваля современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени». Билеты: 150 руб.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

2 и 3 сентября с 11.00 до 19.00

- выставка Вероники Голубковой;

- выставка Елены Рукавишниковой.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

2 сентября в 16.00 - встреча авторского киноклуба Геннадия Ершова «По краю экрана» «11.09.2002: что это было?».

Культурное пространство Textil

2 сентября

11.00 - квест для взрослых и детей «Загадки Красного Перекопа». Билеты: от 300 руб.

3 сентября

11.00 – «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб.

11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб.

13.00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб.

14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк». Билеты: от 250 руб.

15.00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный:

Парк на Даманском острове 2 сентября в 12.00 - праздничная программа «День ВсеЗнания». Театрализованный концерт «Нелинейная линейка», посвященный Дню знаний, с участием детских творческих коллективов ДК «Красный Перекоп», конкурсы, игры и фотозоны.

Парк 30-летия Победы 2 сентября в 15.00 - концерт "Музыкальный калейдоскоп" концертная программа муниципального духового оркестра города Ярославля. Игры, конкурсы, развлечения.

Юбилейный парк 2 сентября в 12.00 - «Все у нас на пять!» развлекательная программа для школьников и не только с участием творческих коллективов ДК «Гамма». 3 сентября в 11.00 - концерт памяти «Дети против террора!». Выступают солисты и коллективы ДК им. Добрынина.

Площадка перед ДК «Судостроитель» 2 сентября в 12.00 - концерт–диалог «О доблести, о подвиге, о славе». ул. Павлова, 2.

Парк у ДК «Энергетик» 2 сентября в 12.00 - «Капля жизни» — тематическая программа ко Дню солидарности с терроризмом. ул. Клубная, 19

Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»: 2 сентября с 12.00 до 22.00 - «Колесофест». Вход свободный.

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