В Ярославской области в День Знаний открыта школа в Вощажниково

Михаил Евраев: – Строим еще несколько таких современных школ в Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

С Днем знаний на торжественной линейке их поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

– Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этой школы. Она построена с учетом всех самых современных требований. И получилась очень красивой. Желаю ребятам получать удовольствие от учебы, чувствовать здесь себя как дома, найти друзей! – сказал Михаил Евраев. – Строим еще несколько таких современных школ в Ярославской области. Сегодня открыла свои двери школа в селе Марково Ростовского района, завершаются работы еще в двух учебных заведениях – на улице Пашуковской в Ярославле и в селе Погорелка Рыбинского района. Строятся две новые школы в Ярославле, в поселке Заволжье Ярославского района и большой корпус школы в Угличе. Важно, чтобы современные школы были во всех районах области. Будем использовать для этого все возможности федеральных программ.

«В 2023 году Вощажниковской школе исполнилось 155 лет. За это время она сменила несколько зданий, от обычной избы до приспособленного купеческого двухэтажного дома с последующими дополнительными постройками. В 155-й год с момента своего рождения школа встречает учеников в новом просторном двухэтажном пятикорпусном здании, - сообщает правительство области. - Школа состоит из четырех блоков, примыкающих к центральной части: отдельно выделены начальные и старшие классы, спортзал и помещения для занятий искусством. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Также в школе есть классы хореографии, начальной военной подготовки, вокальная студия, актовый зал, информационно-библиотечный центр. На территории учреждения расположены благоустроенные спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, также оборудована полоса препятствий для учащихся кадетского класса имени Н.И. Ватутина, открытого на базе школы. Есть своя котельная и гараж – часть ребят будет приезжать на учебу на автобусах».

На строительство Вощажниковской школы было выделено более 520 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации правительством области национального проекта «Образование». По словам главы региона, к новому учебному году проделана огромная работа по подготовке школ Ярославской области.

Кроме того, по поручению губернатора оказана помощь в ремонте школ к новому учебному году подшефному Акимовскому району. Для школьников и педагогов также отправлена специальная партия гуманитарной помощи с канцелярскими принадлежностями, магнитными досками, оргтехникой, учебниками и художественной литературой.