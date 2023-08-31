В Ярославль до 30 ноября приедут электробусы

Стоимость контракта на поставку машин составила 1 млрд 551 млн рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Победителем торгов стало АО «Современные транспортные технологии» (Нижний Новгород). Новая техника должна быть доставлена в Ярославль до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

– Продолжаем работу по модернизации транспорта в области. Полностью обновили в Ярославле и Ярославском районе автобусы, теперь к автобусам добавим современные электробусы. Все машины будут брендированными - в желтом цвете и с надписью «Яэлектробус», – рассказал глава региона.

«Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Его стоимость составила 1 млрд 551 млн рублей, - сообщает правительство области. - Закупка будет оплачена преимущественно из средств безвозвратной федеральной субсидии, предоставленной региону на инфраструктурные проекты по комплексному развитию городского наземного электротранспорта».

На эти цели распоряжением правительства РФ, в течение трех лет Ярославская область получит более 7 млрд рублей. В текущем году сумма поддержки составит 4,44 миллиарда рублей. Региональное софинансирование контракта правительством области – 4%, это 71 млн рублей.

Планируется, что электробусы выйдут на линию в декабре. В настоящее время структурами правительства области ведется работа по определению маршрутов их движения. Они должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты.