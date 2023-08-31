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Кострома 31 августа 2023 14:26

В Костроме изменится расписание работы пяти автобусов

С 1 сентября в Костроме изменится расписание автобусов №№16, 21, 26, 27 и 66
Полина Вачнадзе
В Костроме внесут изменения в расписание движения нескольких автобусов. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме внесут изменения в расписание движения нескольких автобусов. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме внесут изменения в расписание движения нескольких автобусов. С 1 сентября изменится график движения маршрутов №№16, 21, 26, 27 и 66.

- При корректировке учитывались обращения жителей и руководителей предприятий по смещению отправлений на более удобное время. Так, например, на маршруте №66 «Поселок Первый – Мотордеталь» введен более ранний рейс в 5:00. Расписание по другим маршрутам также адаптировано к потребностям пассажиров, - сообщили в администрации Костромы.

Из-за нехватки водителей у ПАТП-3 и перевозчика «Красногорск-Авто» на некоторых маршрутах не исключены большие разрывы между автобусами. Соответственно, некоторые рейсы, указанные в расписании, могут не состояться.

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