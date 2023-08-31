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Иваново31 августа 2023 13:49

В Кинешме Ивановской области инвалиду-десантнику вручили ключи он новой квартиры

Николай Серов лишился возможности ходить после того, как на пешеходном переходе его сбила машина
Полина Вачнадзе
Житель Ивановской области, десантник Николай Серов получил ключи от новой двухкомнатной квартиры. ФОТО: Администрация городского округа Кинешма

Житель Ивановской области, десантник Николай Серов получил ключи от новой двухкомнатной квартиры. ФОТО: Администрация городского округа Кинешма

Житель Кинешмы Ивановской области, десантник Николай Серов получил ключи от новой двухкомнатной квартиры.

Сейчас Николай – инвалид первой группы. Еще несколько лет назад Николай был здоровым молодым человеком: отслужил срочную службу в ВДВ, потом остался по контракту в своей 76-ой гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, получил должность замкомдива. Все перечеркнул несчастный случай. Николай переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил юнец на «Жигулях». Несколько месяцев мужчина провел в коме, впереди у него годы реабилитации. Но шанс встать на ноги есть, а пока что Николай передвигается на инвалидной коляске.

- Мы очень скрупулезно готовили конкурсную документацию на приобретение квартиры для семьи Серовых, зная, что Николай инвалид-колясочник. Учитывалась и этажность, и ширина дверных проемов, чтобы коляска могла проезжать, а у Николая не было проблем с передвижением по квартире, - рассказывает глава Кинешмы Вячеслав Ступин.

Живет Николай с мамой Светланой Георгиевной. Она практически не отходит от сына, помогает ему во всем. Под свое крыло семью Серовых взяло Кинешемское отделение «Союза десантников» - матери и сыну помогают решать бытовые вопросы, содействуют в получении реабилитации.

- Николай очень целеустремленный парень, выполняет все процедуры, прописанные врачами. Постепенно его состояние становится лучше, на восстановление потребуется не один год, но, уверен, что он еще сможет встать на ноги и самостоятельно передвигаться, - говорит председатель Кинешемского отделения «Союза десантников России» Алексей Фомичев.

Общество: ВОПРОС ДНЯ