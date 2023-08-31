В Кинешме Ивановской области инвалиду-десантнику вручили ключи он новой квартиры

Житель Ивановской области, десантник Николай Серов получил ключи от новой двухкомнатной квартиры. ФОТО: Администрация городского округа Кинешма

Житель Кинешмы Ивановской области, десантник Николай Серов получил ключи от новой двухкомнатной квартиры.

Сейчас Николай – инвалид первой группы. Еще несколько лет назад Николай был здоровым молодым человеком: отслужил срочную службу в ВДВ, потом остался по контракту в своей 76-ой гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, получил должность замкомдива. Все перечеркнул несчастный случай. Николай переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил юнец на «Жигулях». Несколько месяцев мужчина провел в коме, впереди у него годы реабилитации. Но шанс встать на ноги есть, а пока что Николай передвигается на инвалидной коляске.

- Мы очень скрупулезно готовили конкурсную документацию на приобретение квартиры для семьи Серовых, зная, что Николай инвалид-колясочник. Учитывалась и этажность, и ширина дверных проемов, чтобы коляска могла проезжать, а у Николая не было проблем с передвижением по квартире, - рассказывает глава Кинешмы Вячеслав Ступин.

Живет Николай с мамой Светланой Георгиевной. Она практически не отходит от сына, помогает ему во всем. Под свое крыло семью Серовых взяло Кинешемское отделение «Союза десантников» - матери и сыну помогают решать бытовые вопросы, содействуют в получении реабилитации.

- Николай очень целеустремленный парень, выполняет все процедуры, прописанные врачами. Постепенно его состояние становится лучше, на восстановление потребуется не один год, но, уверен, что он еще сможет встать на ноги и самостоятельно передвигаться, - говорит председатель Кинешемского отделения «Союза десантников России» Алексей Фомичев.