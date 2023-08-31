Костромских педофилов и убийц обвиняют в новых преступлениях, связанных с насилием над ребенком

Костромичей Дениса Герасимова и Вадима Белякова обвиняют в совершении еще 15 особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. Скриншот с видео, УМВД по Костромской области

Костромичей Дениса Герасимова и Вадима Белякова, которые сейчас отбывают пожизненные сроки за изнасилование и убийство 5-летней девочки Вероники, обвиняют в совершении еще 15 особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. По версии следствия, жертвой педофилов и их 27-летнего подельника стал мальчик.

По данным уголовного дела, Денис Герасимов в 2021-2022 годах не раз совершал развратные действия в отношении знакомого ребенка. «Помогал» ему один из обвиняемых.

- Два других фигуранта в 2018-2022 годах, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в Костроме неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении этого же малолетнего потерпевшего. Кроме того, 27-летний фигурант обвиняется в трех аналогичных преступлениях в отношении этого и другого мальчика, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Уголовное дело в отношении трех костромичей направлено в суд.

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