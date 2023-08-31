Жителей региона ждут небольшие изменения на автобусных маршрутах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в сентябре скорректируют расписание нескольких автобусов. На четыре маршрута добавят дополнительный транспорт.

С 1 сентября на маршрут №22 «ЯМЗ» – «Нижний поселок» будут добавлены два автобуса. Интервалы движения в часы пик сократятся вдвое.

Расписание движения автобусов по маршрутам №22 и 58 будет синхронизировано.

С 15 сентября на маршруты №6 «ЯШЗ» – «НЗКИ» и №4а «Богоявленская площадь» – «Поселок Октябрьский» добавят по одному автобусу. Это должно обеспечить сокращение интервалов в часы пик. Расписание автобусов по маршрутам №6 и 66 будет синхронизировано.

- Также с 1 октября по маршруту №94с «Улица Чкалова» – «5-й микрорайон» планируется скорректировать расписание и увеличить количество автобусов на две единицы. Информация о новом расписании движения будет опубликована на сайте «Яргортранса», - сообщили в правительстве региона.