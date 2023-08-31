На двух проспектах Иванова стало больше парковочных мест

В Иванове закончился ремонт двух проспектов: Шереметевского и Ленина. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове закончился ремонт двух проспектов: Шереметевского и Ленина. В этом году на дорогах обновили покрытие и нанесли на него разметку. Как уточнили в администрации города, в основном она соответствует прежней, но есть и существенные изменения, к которым пока не привыкли водители.

Например, перед перекрестком с улицей Карла Маркса теперь разрешен левый поворот с проспекта Ленина на дорогу-дублер, ведущую к улице Дзержинского. При движении по проспекту от улицы Ермака в центр крайняя правая полоса вдоль школы №32 предназначена для поворота на дорогу-дублер.

- На этом участке мы проведем незначительную демаркировку уже нанесенной разметки, чтобы не дезориентировать водителей при перестроении из трех полос в две. Также установим дорожные знаки, которые соответствуют новой разметке, - сказал глава администрации Иванова Алексей Михайлов.

После ремонта на участке между улицами Комсомольской и Октябрьской расширили проезжую часть – здесь оборудуют места для парковки.

- Их количество на проспектах Ленина и Шереметевском стало на треть больше. До ремонта здесь было 221 организованное парковочное место, теперь – почти триста, - сообщил начальник управления благоустройства администрации города Иванова Алексей Гадалов.

Но водителям следует помнить, что парковка на заштрихованном участке у школы №32 запрещена. Здесь планируют выделить полосу для общественного транспорта.