Губернатор обсудил с жителями дальнейшее благоустройство Юбилейного парка в Ярославле

Юбилейный парк – один из ключевых в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области

– Юбилейный парк – один из ключевых в Ярославле. Хорошо выполнено зонирование, но работы еще непочатый край. Нужно продолжить благоустройство, озеленение, обновить пешеходные дорожки, заменить ряд аттракционов на современные, – рассказал губернатор по итогам встречи с общественностью. – Есть интересное предложение сделать часть парка «территорией без телефона», что особенно актуально сейчас, в информационном потоке. Ярославские общественники разработали дендроплан, и уже осенью здесь будет высажено более 90 растений.

Глава региона отметил, что Юбилейный парк оживился и становится местом проведения многих городских событий, а бизнес стал проявлять интерес к площадке.

– Обязательно нужно привлекать предпринимателей к совместным инвестиционным проектам, – сказал Михаил Евраев.

Губернатор напомнил, что помимо президентской программы «Формирование комфортной городской среды», правительство области дополнительно выделяет 600 миллионов рублей ежегодно на развитие парков и других пользующихся популярностью у ярославцев территорий.

Михаил Евраев также поддержал предложение члена рабочей группы по осуществлению Губернаторского контроля Василия Бобкова по оздоровлению парка. На эти нужды правительством региона дополнительно будет выделено 5 миллионов рублей из областного бюджета.

Глава региона также осмотрел, как ведутся работы по благоустройству в парке. В этом году здесь сделаны новое ограждение, установили дополнительное освещение, входные группы, высадили кустарники. На обновление было выделено около 19 миллионов рублей.

- В 2022 году была продолжена установка многофункциональных спортивно-игровых комплексов с благоустройством прилегающих территорий, - сообщили губернатору о благоустройстве территории. - В границах улиц Чкалова и Щапова установили детское игровое оборудование, многофункциональный спортивный комплекс с зоной для паркура. По периметру парка была сделана велобеговая дорожка. Прогулочные зоны выполнили в плиточном покрытии, кроме того, отремонтировали существующее асфальтовое покрытие и установили недостающие лавочки.

Ход работ находился под пристальным вниманием рабочей группы по осуществлению Губернаторского контроля.