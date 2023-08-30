В Ярославле в 2023 году отремонтируют улицу Щапова

В Ярославле отремонтируют улицу рядом с Юбилейным парком. Фото: Правительство Ярославской области

Общественники попросили губернатора Михаила Евраева о ремонте улицы Щапова, прилегающей к Юбилейному парку. Эта улица носит имя Бориса Щапова - известного летчика, Героя Советского Союза, и это требует особого уважения.

– Обязательно отремонтируем улицу. Нельзя благоустроить Юбилейный парк и не привести в порядок прилегающую к нему дорогу. Сделаем ремонт комплексно: не только заменим асфальтовое покрытие, но и вымостим плиткой тротуары, уберем провода под землю в рамках программы «Чистое небо», заменим железобетонные опоры на эстетичные, так же как мы сейчас делаем во всем регионе, – сказал губернатор.

Ремонт будет сделан уже в этом году – за счет лимитов 2024 года, выделенных правительством области.

- Эта улица очень важна для района – она разгружает перекресток улиц Чехова и Чкалова, перекресток проспектов Октября и Толбухина. Большой трафик идет и от Дворца культуры имени А.М. Добрынина, – пояснил губернатору член рабочей группы по осуществлению губернаторского контроля, которому поручено контролировать ход работ на территории, Василий Бобков.

В этом году на ремонт дорог Ярославлю при содействии правительства региона впервые было выделено около 5 миллиардов рублей.

- Ремонт затронет более 90 объектов улично-дорожной сети. Большая часть дорог будет приведена в порядок в этом году, за исключением четырех крупных объектов, - говорится в сообщении правительства области.

В этом году начнется, а в следующем завершится ремонт проспекта Машиностроителей, проспекта Октября, улиц Свободы и Победы.