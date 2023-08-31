Карапузы, на старт!

Большинство маленьких спортсменов впервые в жизни поднялись на пьедестал и получили заслуженные награды.

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Генеральным партнером состязаний стал производитель натуральных продуктов питания - Даниловский маслосырзавод. Порадовать детей и их родителей решила и компания «АгриВолга» с брендом органической продукции «Углече Поле».

На дистанцию - впервые!

В многофункциональном спорткомплексе «Ярбатут», любезно предоставившим для проведения чемпионата свою площадку и помощь квалифицированных сотрудников, всегда много детей, занимающихся различными видами спорта.

Но на этот раз на беговых дорожках, выстланных из матов, стартовали совсем маленькие спортсмены. Большинство - впервые в жизни!

На спортивной площадке сразу сложилась удивительная атмосфера - малыши в окружении любящих мам и пап, старших братишек и сестренок, дедушек и бабушек. Здесь царили доброжелательность, искреннее внимание друг к другу, трогательная забота о резвящихся детях.

Для самих организаторов чемпионата неожиданным и очень приятным сюрпризом стало то, что за все время проведения состязаний ни разу не раздался детский плач. Только шутки и смех, подбадривающие возгласы, слова одобрения, шутки и смех.

Добрые слова

Управляющая "КП"-Ярославль Марина Плахтинская и депутат Яроблдумы, основатель движения "Нашим детям здесь жить" Максим Вахруков.

Как и положено, чемпионат начался с регистрации прибывших участников, присвоения им номеров и торжественного открытия.

- Для нас сегодняшний праздник - возможность единения родителей и малышей. Благодаря нашим друзьям подарки сегодня ждут всех, а главный из них - ваша любовь друг к другу! Веселитесь от души! - пожелала маленьким спортсменам и их болельщикам управляющая «КП» - Ярославль» Марина Плахтинская.

- Когда газета служит не только источником информации, но и дарит такие позитивные эмоции - это замечательно. Обычно в соревнованиях побеждают или дружба, или сильнейшие. А сегодня здесь победит, станет крепче каждая семья. Положительных впечатлений вам! Может быть, вернувшись домой, вы, уважаемые родители, подумаете: «А не выполнить ли нам еще раз поручение Президента?». И тогда у нас станет еще больше малышей! - высказал свои пожелания уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области, многодетный отец Михаил Крупин.

- Внимание к детям никогда не бывает излишним, нужно пользоваться каждой возможностью проявить его. Здорово, что сегодня малыши, окруженные любовью близких, окунутся в атмосферу спортивной состязательности и дружбы, большого коллектива. Самые маленькие, наверное, еще и не осознают этого, но наверняка почувствуют наше тепло. Успехов всем! - приветствовал семьи заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

- К сожалению, мои дети не смогли стать участниками чемпионата. Средней дочке уже три с половиной года, а младшему сыну всего три недели, он еще не умеет ползать. Но, конечно, я не мог пройти мимо такого доброго и веселого мероприятия. Буду болеть за всех вас! Победы всем и каждому! - порадовался за участников соревнований депутат Ярославской областной думы и основатель движения «Нашим детям здесь жить» Максим Вахруков, объявивший о дополнительной номинации - наградах самым активным родителям.

Соревнования малышей - история удивительная и особенная.

Со вкусом и пользой

Проведение яркого праздника стало возможным благодаря деятельной поддержке со стороны производителей натуральных, экологически чистых продуктов, работающих на Ярославской земле.

«Комсомолка» удивилась, когда согласованное решение поддержать чемпионат высказали Даниловский маслосырзавод и «АгриВолга» с брендом органической продукции «Углече Поле». Оказалось, что эти компании конкурируют только на полках магазинов, а в жизни - дружат, общаются, поддерживают друг друга и делятся опытом. Работают на них сотни ярославцев - животноводов и переработчиков сельскохозяйственной продукции, которые с любовью к делу выпускают разнообразные сыры, творог, сметану, масло, кефир, йогурт - десятки видов продуктов питания.

Даниловский маслосырзавод и «АгриВолга» с брендом органической продукции «Углече Поле» не только обеспечили всех участников чемпионата призами, но и устроили дегустацию своих вкусностей - каждый мог их попробовать, слегка перекусив и утолив жажду, узнать о принципах работы этих предприятий, делающих ставку на экологичность и использование только натуральных ингредиентов.

К поддержке чемпионата присоединились и другие партнеры. Производственный кооператив химический завод «Луч» привез в качестве подарков наборы для детского творчества, а директор по продажам Максим Комин и специалист по маркетингу предприятия Наталья Кузнецова адресовали добрые слова родителям. С такими же теплыми пожеланиями к участникам состязаний обратилась и заведующая детским садом «Лесная сказка» Анна Смирнова. Приветствовал их и бренд Farmex – производитель медицинских товаров, в том числе для детей.

Проведение чемпионата «Карапузы, на старт!» поддержала представитель российской сетевой компании GREENWAY Елена Гордеева. GREENWAY специализируется на выпуске экопродукции и реализует различные ЭКО-проекты. Среди них: переработка отходов; посадка деревьев и забота о животных.

Медицинский центр «Медикор» для обеспечения безопасности соревнований предоставил экипаж «скорой помощи».

На спортивной площадке царили доброжелательность, искреннее внимание друг к другу и трогательная забота о детях.

Море эмоций

Соревнования малышей - история удивительная и особая. Здесь еще нет места спортивной злости и азарту. Весь мир для них - игра и калейдоскоп маленьких открытий.

На дорожках малыши спешили к финишу вовсе не за победой - они ползли и бежали к своим любимым папам и мамам, братишкам и сестренкам, чтобы вновь оказаться в их объятиях.

Родители помогали своим детишкам кто во что горазд. По регламенту чемпионата физическая помощь маленькому спортсмену не допускается, но его можно манить игрушкой или другим интересующим ребенка предметом, поддерживать словесно. Каждый малыш индивидуален, для каждого - свои рецепты. Кто-то полз за цепочкой, которую привык во время кормления теребить на груди у мамы. Кто-то - за машинкой, которую переставлял старший брат. А для кого-то желанная цель - папин смартфон… Особая категория болельщиков - дети постарше. Они так увлеклись состязаниями малышей, что устроили свои неформальные соревнования, начав увлеченно ползать наперегонки.

Глядя на резвящихся детей, удовольствие получали все - и организаторы, и родители, и сотрудники «Ярбатута», и юные волонтеры движения «Нашим детям здесь жить» в фирменных зеленых жилетах.

- Очень рады, что приехали, - делились с нами мамы маленьких спортсменов. - Сидеть с малышом дома - дело непростое и утомительное. А тут - такая возможность «выйти в люди» вместе с детьми и мужем, повеселиться, встретить новых подруг, знакомых! Очень здорово!

- Место выбрали удачно. Просторно, светло, чисто, комфортно, сотрудники привыкли общаться с детьми и родителями, обеспечивать проведение соревнований. И транспортная доступность практически равная из всех районов города, - одобрили отцы.

Подарки резвым малышам и их счастливым родителям сделал и гипермаркет "Глобус".

К новым стартам!

Организаторы чемпионата рады, что праздник удался. А партнеры состязаний для малышей предложили сделать их регулярными, пообещав свою поддержку и впредь.

О новых соревнованиях «Комсомолка» предупредит своих читателей заранее.

- Только одна просьба: подавать заявки вовремя. К сожалению, многие семьи сделали это после истечения объявленного нами срока, и мы не смогли их пригласить, иначе не успели бы гарантированно обеспечить безопасность и комфорт, наличие подарков для всех участников. А ведь главное для нас - именно безопасность и хорошее настроение для каждого малыша и болельщика, - говорит от имени организаторов чемпионата «Карапузы, на старт!» управляющая «КП» - Ярославль» Марина Плахтинская.

Наша любимая работа - выпускать натуральную, вкусную, полезную молочную продукцию для взрослых и детей.

Для больших и маленьких

Василий Пятериков, акционер Даниловского маслосырзавода:

- Я был рад приветствовать участников чемпионата по поручению коллектива Даниловского маслосырзавода. Очень приятно, что на соревнованиях для малышей сложилась такая теплая, дружеская атмосфера, в которой победителями стали все. Наша любимая работа - выпускать натуральную, вкусную, полезную и разнообразную молочную продукцию для взрослых и детей. Это 80 видов сыров - от мягких до премиальных твердых, масло, творог, сметана, кисломолочные напитки, мороженое. Они представлены во всех городах и районах Ярославской области. Кое-что из нашей продукции участники чемпионата смогли попробовать во время соревнований, взять с собой домой.

Добавлю, что нашему предприятию уже больше 70 лет. Все наши мощности находятся в Ярославской области - здесь расположена и ферма, где мы получаем молоко от коров ярославской породы, и модернизированное технологичное производство по его переработке. Работаем мы в первую очередь для своих земляков и жителей соседних регионов. Это позволяет нам не использовать консерванты и химические добавки, сохраняя традиции производства экологически чистого продукта.

Всем и всегда мы желаем крепкого здоровья и хорошего настроения, рады радоваться за ярославцев!

Анна Хворостяная, директор департамента по стратегическому маркетингу компании "Агранта" (агрохолдинг "АгриВолга"

Победа - свойство органическое!

Анна Хворостяная, директор департамента по стратегическому маркетингу сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга»:

- Наше предприятие - это полный цикл органического производства. А наша главная ценность - это здоровье потребителей, которым мы рады приносить пользу.

Было очень приятно солнечным утром приветствовать на соревнованиях замечательных малышей и их родителей, угощать их продуктами «Углече Поле», делать подарки. Мы от души желали победы всем. А побеждать и укреплять свое здоровье можно только с органической продукцией!

Точки продаж Даниловского маслозырзавода

Родители малышей, попробовавшие продукцию даниловцев во время чемпионата «Карапузы, на старт!», попросили нас рассказать, где ее можно найти в широком ассортименте.

С удовольствием отвечаем.

В Ярославле

Фирменные точки продаж:

- ул. Панина, 12В;

- ул. Пионерская, 1;

- пр-т Машиностроителей, 11б;

- пр-т Ленина, 46;

- пр-т Авиаторов, 88а;

- ул. Большая Октябрьская, 43/2;

- ул. Спартаковская, 25.

Магазины – прямые партнеры завода:

- ул. Клубная, 9;

- ул. Спартаковская, 13;

- ул. Ранняя, 8;

- рынок 8 марта, павильон «Хлеб»;

- ул. Космонавтов, 10;

пр-т Авиаторов, 88.

В Данилове

- ул. Ярославская, 57;

- г. Данилов, площадь Привокзальная;

- ул. Ленина 39;

- ул.Володарского, 87.

В Рыбинске

- ул. 50 лет Октября, напротив дома 22;

- ул. Гагарина, 19;

- ул. Моторостроителей, 20.

Интернет-магазин предприятия: https://danilovcheese.ru/onlineshop

ФОТО: Екатерины ЛИПИНОЙ и Тамары СМИРНОВОЙ

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АО «Даниловский маслосырзавод»

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