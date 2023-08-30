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Кострома 30 августа 2023 10:09

Костромичам-погорельцам администрация города окажет материальную помощь

Также за материальной помощью могут обратиться несовершеннолетние жители Костромы
Полина Вачнадзе
С начала года костромичам-погорельцам выплатили 380 тысяч рублей.

С начала года костромичам-погорельцам выплатили 380 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Костромы предоставит материальную помощь горожанам, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Получить деньги на лечение, обследование, приобретение лекарств могут дети до 18 лет с тяжелыми формами различных заболеваний, а также погорельцы, чье имущество было повреждено или утрачено при пожаре.

- Мера поддержки носит заявительный характер. За финансовой помощью костромичи могут обратиться в течение года после пожара или проведенного лечения. Решение об оказании помощи принимает специальная комиссия, - уточнили в администрации Костромы.

С начала этого года финансовую помощь получили 19 жителей города, в основном – погорельцы. Из городского бюджета им было выделено 380 тысяч рублей. 25 тысяч получил 13-летний подросток с тяжелой болезнью.

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