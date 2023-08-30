2 сентября гостей Кинешмы ждут концерты, поэтические встречи, ярмарки, кинопоказ и многое другое. ФОТО: Александр БОРМОТИН, правительство Ивановской области

В субботу, 2 сентября, в Кинешме Ивановской области пройдет Праздник Волжского бульвара.

Верхняя набережная Волжского бульвара

12:00 - Ярмарка прикладного творчества и продажа фермерской продукции.

Площадь у Троицкого собора

12:00 – «Кинешемский Благовест» - православная поэзия и проза, выступление ансамбля «Березовские гусляры» (г.Иваново), концерт колокольных звонов и мастер-класс от школы звонарей «Колокольный Градъ» (г. Москва).

Площадка у фонтана

11.00 - «Осень, Бульвар, Танцы» - выступление городского духового оркестра.

Беседка у фонтана

13:00 - «Осенние аранжировки» - музыкальный виниловый сет от Dj Dima Sever.

Беседка напротив дома И.А.Миндовского

«Лирика Бульвара» - стихи, романсы, классические произведения.

Центральная сцена

12:00 – «И музыка, и осень, и бульвар» - романсы и арии из опер в исполнении лауреатов российских и международных конкурсов С. Захарова, О.Тихомоловой, А.Майорова;

13:00 – «Здесь творения, грезы, краски» - струнный ансамбль (г. Иваново);

14:30 - «Музыка души» - народная артистка России Вера Добролюбова, оркестр русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии, лауреаты российских и международных конкурсов С.Ерофеева, С.Захаров, О. Тихомолова, А.Майоров;

16:00 – «Круиз с духовым оркестром» - Духовой оркестр Костромской государственной филармонии;

17:00 - «Бульварный иллюзион» - кинофильм «Женитьба Бальзаминова», 1964 г.

Аллеи Волжского Бульвара

12:00 - «Истории осеннего бульвара»:

- пленэр народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств Н.А. Иванова (г. Москва) и кинешемских художников,

- мастер-классы, квизы, квесты, фотозоны.

Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского

12:00 – «Чудеса добра» - сказка.

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