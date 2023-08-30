Михаил Евраев: «Мы ставим перед собой задачи развития, а не только сохранения стабильности»

Михаил Евраев: - Мост стал настоящим подарком районному центру к 660-летию, празднование которого состоялось 12 августа. Фото: Правительство Ярославской области

- Мы закончили год уверенно, с профицитом, приняли бездефицитный бюджет на 2023 год, - отмечал Михаил Евраев, поводя итоги 2022-го. - Это хороший старт. У нас нет негативных процессов по безработице, на 11,5% выросла заработная плата по региону. По всем показателям у нас неплохо. Но мы ставим перед собой задачи развития, а не только сохранения стабильности. Один из важных источников для этого - федеральный бюджет, поэтому участвуем во всех программах и используем все возможности, которые они дают.

Рост - в разы

Семь месяцев текущего года показывают: развитие региона идет вперед.

В работе команды Михаила Евраева есть направления, которые с полным правом можно назвать прорывными. И одно из них - дорожное строительство.

Так, 12 августа был открыт долгожданный пешеходный мост в поселке Борисоглебский. Прежний рухнул, и жителям пять лет приходилось из одной части поселка в другую ходить в обход. На одной стороне - центр поселка, социальные объекты, в числе которых и баня, а на другом берегу - район, где живут тысячи людей, школа. На новый мост правительство региона выделило более 60 млн рублей, он оснащен ливневками, освещением, архитектурной подсветкой. А качество работ перед открытием губернатор оценил лично и заверил, что теперь нет сомнений: мост сделан качественно и прослужит не один десяток лет.

В целом же в этом году расходы регионального бюджета по дорожному фонду уже составили 7,3 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатели исполнения за аналогичный период прошлого года. Финансовая помощь правительства области бюджетам муниципальных образований на дорожную деятельность - 0,8 млрд рублей, что в 16 раз больше, чем за 7 месяцев 2022-го.

Инфографика.

- В конце этого сезона выйдем на объем около 700 километров - это в три раза больше, чем в 2019 году, и в два раза больше, чем в 2021-м. Серьезный акцент сейчас - на дороги в населенных пунктах. Только Ярославль получит около 5 миллиардов рублей. В районах, где это возможно, будем делать гравийные дороги - выделили на это 250 миллионов рублей, - говорит Михаил Евраев.

Вот как отзывается о ремонте и строительстве дорог в регионе Темур Абдуллаев, координатор сетевого сообщества «Дороги Ярославля»:

- Дорожных работ выполняется заметно больше, чем прежде. При этом и акценты смещаются. Если прежде ажиотаж и огромное количество откликов граждан вызывал конкурс на самую большую яму, то сейчас спектр проблем, с которыми мы сталкиваемся на дорогах, меняется. Все больше внимания ярославцы обращают на сетевые организации, которые не очень хорошо «закрывают» свои раскопы; на необходимость установки камер видеонаблюдения; на проблему межквартальных проездов в городах и другие. Задачи видоизменяются, появляются новые. Важно, когда команда губернатора учитывает это.

Здравоохранение: привлечение кадров

Одна из главных проблем системы здравоохранения - кадровая. Инициативы Михаила Евраева связаны с адресной поддержкой специалистов и акцентом на самое близкое к пациентам - первичное звено медицины.

В рамках программы правительства области по предоставлению именной целевой социальной выплаты в 2 млн рублей медицинским работникам в 2023-м в государственные медицинские организации Ярославской области уже трудоустроились 36 специалистов - 8 врачей и 28 средних медработников. 11 из них уже приобрели себе жилье. Еще 36 кандидатов сейчас рассматривают такую возможность.

По региональной целевой программе «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области», утвержденной правительством области, предоставляются и другие меры поддержки, в их числе единовременные компенсационные выплаты специалистам, приехавшим на работу на село и в малые города. Врачам выделяют 1 - 1,5 млн рублей, а фельдшерам, медсестрам и акушеркам - 0,5 - 0,75 млн рублей. 200 тыс. рублей выдают врачам в возрасте до 35 лет, впервые приступившим к работе в государственных медицинских организациях, расположенных в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове. 100 тыс. рублей - фельдшерам и акушеркам в возрасте до 35 лет, окончившим образовательные организации СПО и начавшим работать в ФАП.

Сейчас по инициативе губернатора прорабатывается вопрос об увеличении финансирования региональной целевой программы.

- Я исключительно позитивно оцениваю такие меры, - поделился Сергей Кайдалов, заместитель главного врача ГУЗ ЯО «Пошехонская ЦРБ». - В этом году к нам уже пришли участковый врач и три фельдшера, которые воспользовались выплатами и будут приобретать жилье. Таким образом, мы решили проблему дефицита кадров. Потребуется еще фельдшер в сельский ФАП, возможно, и здесь нам помогут региональные целевые программы.

Первичное звено

В 2023 году по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в регионе смонтированы 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория. Завершается выполнение 104 капремонтов, введены в эксплуатацию 376 единиц оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Новые машины скорой помощи поступили в Ярославскую, Даниловскую, Ростовскую, Тутаевскую, Любимскую, Бурмакинскую, Рыбинскую, Переславскую ЦРБ, в Рыбинск и Ярославль. Получены 8 передвижных медицинских комплексов «Луидор», мобильные ФАПы готовы к отправке в ЦРБ.

- Комплексы будут предоставлять самые востребованные медицинские услуги, включая диспансеризацию, ЭКГ, вакцинацию, анализы и ряд других, - отметил губернатор Михаил Евраев.

Идет работа и над крупными проектами. Так, Минздрав России одобрил заявку правительства области на строительство детской поликлиники в Рыбинске, которую давно ждут жители. Современное, большое, технически оснащенное медучреждение городу крайне необходимо.

ЖКХ и экология, городская среда

В этом году в регионе построят 11 котельных, а еще одну переведут на газ. Работы запланированы в Ярославском, Пошехонском, Рыбинском, Даниловском, Первомайском и Гаврилов-Ямском районах.

Планируется завершить строительство 243,3 км газопровода в Мышкинском, Любимском, Первомайском, Даниловском, Ростовском районах, городском округе Переславль-Залесский. На особом контроле главы региона - исполнение поручения Президента России о проведении догазификации в населенных пунктах. Михаил Евраев предложил стимулировать активность муниципальных районов в этом направлении. На сегодняшний день более 6 тыс. договоров по догазификации уже исполнены.

До конца 2023 года правительство области планирует завершить работы по реконструкции системы обеззараживания и биологической очистки сточных вод в Ярославле. Начато строительство очистных сооружений канализации в Ростове и с. Нагорье.

В населенных пунктах продолжается благоустройство на 230 объектах. По поручению губернатора на всех детских площадках устанавливают ограждения, дворы оснащают камерами видеонаблюдения.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», реализуемому в регионе правительством области, в этом году уже обустроено 24 общественных пространства, еще 6 скоро сдадут. Благоустраиваются и 43 общественные территории.

Инфографика.

Важно, что решения о развитии принимаются при непосредственном участии граждан. В этом году за объекты благоустройства проголосовало рекордное количество жителей - 138,5 тысячи человек! Еще более 7000 жителей региона приняли участие во встречах с представителями органов власти. Организация таких встреч - тоже инициатива Михаила Евраева, который считает их важным инструментом обратной связи.