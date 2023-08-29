Ярославцам необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования

Отсутствие договора на ТО внутриквартирного газового оборудования влечет за собой привлечение к административной ответственности. ФОТО: Марина Рау

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Согласно новому закону, обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование смогут только те организации, которые являются газораспределительными, то есть осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования.

В соответствии с реестром субъектов естественных монополий в сфере услуг по транспортировке природного газа на территории Ярославской области в настоящий момент зарегистрированы и действуют три газораспределительных организации, а именно: АО «Газпром газораспределение Ярославль», все районы Ярославской области (за исключением районов обслуживаемых ОАО «Рыбинскгазсервис» и ООО «Росстройгаз»), ООО «Росстройгаз», (Ярославский район, д. Липовицы, Б. Филимоново, М. Филимоново, с. Введенье; г. Гаврилов-Ям, ул. 8 марта); ОАО «Рыбинскгазсервис» (г. Рыбинск, Рыбинский район, г. Пошехонье, Пошехонский район).

Что означают изменения в законодательстве для потребителя газа?

Для жителей индивидуальных домов (домовладений) ранее заключенные договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования действуют до их прекращения или расторжения.

По истечении срока действия имеющегося договора необходимо заключить новый договор с газораспределительной организацией.

Для жителей многоквартирных домов ранее заключенные договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года и должны быть перезаключены до указанной даты. Отсутствие договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования может являться основанием для приостановления подачи газа и привлечения к административной ответственности.

Кроме того, договор на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования может заключить один представитель от имени всех собственников многоквартирного дома.Для этого надо провести общее собрание собственников помещений и определить лицо, уполномоченное заключить договор от имени собственников помещений в данном многоквартирном доме (это может быть как юридическое лицо, например управляющая компания, ЖСК, ТСЖ или физическое лицо).

После вступления в силу с 1 сентября 2023 нового федерального закона, в обязанность УК, ТСЖ, ЖСК, входит заключать/перезаключать договоры на техническое обслуживание и ремонт исключительно с газораспределительной организацией (срок - до 1 января 2024 года). Ранее организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, имели право заключать договор на осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту общедомового имущества с различными специализированными организациями (в том числе с газораспределительной),

Обращаем внимание, что перезаключить договор необходимо, даже если у вас уже есть договор с газораспределительной организацией. Дело в том, что утверждены новые формы договоров (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр). И все предыдущие прекратят свое действие 1 января 2024 года.

Где заключить договор?

Для заключения (перезаключения) договора необходимо обратиться в офисы филиалов, газовых участков, клиентских центров газораспределительной организации.

Информацию о заключении/перезаключении договоров; список необходимых документов для подачи заявки можно уточнить на сайте АО «Газпром газораспределение Ярославль» www.yaroblgaz.ru. Справки можно также получить по единому многоканальному телефону 8-8003017604.

АО «Газпром газораспределение Ярославль»

ИНН 7604012347. ОГРН 1027600677554

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