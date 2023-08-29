В дома Ярославля тепло могут дать раньше положенного срока

Включение отопления будет зависеть от погоды и температуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 29 августа, на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсуждался вопрос включения отопления. Тепло в домах в этом году может появиться раньше положенного срока. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

- Нормативы достаточно жесткие – только после того, как пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов, можно включать отопление. По сложившейся практике в последние годы мы включаем раньше, потому что в течение этих пяти дней дома уже выстывают и после включения нагрев происходит в течение недели, то есть сразу стены не прогреются, - отметил Николай Степанов. – Поэтому необходимо включать чуть раньше, особенно, чтобы не выстывали социальные объекты – школы, детские сады. Будем смотреть по прогнозам погоды.