В Ярославской области введено более 590 тысяч квадратных метров жилья

Михаил Евраев: - Чем больше мы построим, тем доступнее будет жилье для жителей региона. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщает правительство области.

– Строительство – одно из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем доступнее будет жилье для жителей региона, – прокомментировал губернатор Михаил Евраев. – При строительстве нового жилья также важно развивать социальную инфраструктуру, параллельно создавая детские сады, поликлиники, школы.

В области активно строятся объекты и в рамках реализации правительством области национальных и федеральных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным, «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская среда», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Ведется серьезная работа по созданию комфортной образовательной среды.

Так, в ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию крупного объекта здравоохранения – хирургического корпуса областной онкологической больницы. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в 2022 году. В настоящее время идут поставка и монтаж оборудования.

Продолжается правительством области и реализация масштабного в рамках страны проекта – строительство волейбольного центра в Ярославле. В августе 2023 года на площадку вышел подрядчик, который в рамках контракта под контролем правительства области будет строить ледовую арену в Тутаеве (срок завершения работ – 2024 год).

В области активно при содействии правительства региона строятся объекты водоснабжения и водоподготовки, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован в 2023 – 2024 годах: очистные сооружения канализации в Ярославле и Ростове, очистные сооружения водоснабжения в Любиме, станции водоочистки и водозабора в селе Новый Некоуз.

В этом году начато строительство за счет средств, выделенных правительством области из регионального бюджета, и за счет и местного бюджетов многофункционального центра со зрительным залом в деревне Пестрецово и общественно-культурного центра в Ярославском районе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В 2022 году при контроле правительства области заключен контракт на проектирование и строительство стационарного корпуса областной детской больницы в Ярославле на 160 коек, проектная документация по которому сейчас проходит государственную экспертизу. В соответствии с заключенным с Минздравом РФ соглашением завершение работ на объекте запланировано на 2024 год.