В Ярославской области средняя заработная плата превысила 50 тысяч рублей

В сохраняется стабильная ситуация в сфере занятости, сообщают в правительстве области. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщило правительство области.

– Одна из наших главных задач – рост экономики и повышение уровня жизни в регионе. Рост промышленного производства и других секторов экономики в регионе позитивно сказывается на росте заработной платы, а низкий уровень безработицы делает условия найма на работу более выгодными для соискателей, – прокомментировал губернатор области Михаил Евраев. – Я уверен, что по итогам года средняя зарплата по региону приблизится к 53 тысячам рублей.

- В 2020 году средний заработок жителей региона составлял около 38 тысяч рублей, в 2021-м – порядка 41 тысячи, в 2022-м – 47 тысяч. Наибольшее число жителей региона работают в конкурентоспособных, наиболее оплачиваемых отраслях экономики, - говорится в сообщении правительства области по результатам проделанного мониторинга.- В сфере информации и связи средний уровень зарплат за январь – май 2023 года составил 69,7 тысячи рублей, в сфере транспорта – 59,4 тысячи, в научной и технической деятельности – 59,2 тысячи, в обрабатывающей промышленности – 57,7 тысячи, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 55,1 тысячи, в строительстве – 37,8 тысячи рублей.

По словам главы региона, сохраняется стабильная ситуация в сфере занятости. За 7 месяцев 2023 года уровень официально регистрируемой безработицы не изменился и составил на 1 августа 0,7%. Из 11,3 тысячи жителей, обратившихся за 7 месяцев текущего года в органы службы занятости, были трудоустроены 8,8 тысячи человек.

Также, отмечает правительство региона, в Ярославской области с начала года увеличилось почти на 12 тысяч число самозанятых. Всего в этом статусе в настоящее время работают 56 тысяч жителей региона.

– Прирост самозанятых говорит о стабильной экономической ситуации в регионе, – прокомментировал глава региона. – Самозанятость показала свою эффективность и удобство. Статус позволяет гражданам официально получать доходы, при этом уплачивая минимальные налоги.