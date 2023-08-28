Аналитики назвали пять лучших школ Костромы

Агентство РАЭКС-Аналитика опубликовало рейтинги школ за 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агентство РАЭКС-Аналитика опубликовало рейтинги школ за 2023 год. По количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, в Костромской области лидируют пять образовательных учреждений. Все они находятся в региональном центре.

На первом месте – лицей №17, на втором – лицей №32, на третьем – лицей №34. Четвертое место в топе-5 заняла гимназия №33, а закрывает топ школа №21.

Также аналитики составили сводный общероссийский рейтинг, состоящий из 300 образовательных учреждений страны. Формировался он на основании количества выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В топ-300 костромские школы не вошли. Нет школ региона и в топе-200 конкурентоспособности выпускников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аналитики составили топ-10 школ Ярославской области

В рейтинг лучших школ Ярославской области вошли 9 образовательных учреждений из Ярославля и одно из Рыбинска (подробнее)