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Иваново29 августа 2023 6:12

В Иванове врач-терапевт бросилась на помощь людям, пострадавшим при пожаре

Жители Иванова поблагодарили молодого врача, которая пришла им на помощь во время пожара
Полина Вачнадзе
Врач из Иванова помогла жильцам горящего дома. ФОТО: департамент здравоохранения Ивановской области

Врач из Иванова помогла жильцам горящего дома. ФОТО: департамент здравоохранения Ивановской области

В департамент здравоохранения Ивановской области пришло письмо от жителей дома №22 на улице 5-я Первомайская. В своем послании ивановцы благодарили врача-терапевта поликлиники №5 Дарью Гарнову – она помогла людям спастись во время пожара.

Пожар в многоэтажке с деревянными перекрытиями произошел в июне этого года. Сначала задымилась крыша, затем огонь охватил часть дома. Жильцы начали паниковать.

- Я упал, сломал ногу, и даже не сразу понял, откуда возникла Дарья Александровна. Она появилась моментально, помогла мне. Потом у меня супруга смогла выбраться из огня, а у нее хроническая астма, Дарья Александровна и ей оказала помощь. Врачам скорой помощи девушка представилась лечащим врачом нашего участка. Сразу дала рекомендации по препаратам. Совсем молодая девушка-врач, но не растерялась, не испугалась, очень грамотно и четко оказала помощь и нам, и соседям. Потом мы узнали, что она оказалась рядом совсем случайно - была на вызове в соседних домах, - рассказали авторы письма.

Дарья Гарнова приехала в Иваново из Владимира. Два года назад она закончила медицинскую академию и устроилась работать в поликлинику, параллельно продолжая обучаться в ординатуре по направлению «онкология».

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