В Иванове врач-терапевт бросилась на помощь людям, пострадавшим при пожаре

Врач из Иванова помогла жильцам горящего дома. ФОТО: департамент здравоохранения Ивановской области

В департамент здравоохранения Ивановской области пришло письмо от жителей дома №22 на улице 5-я Первомайская. В своем послании ивановцы благодарили врача-терапевта поликлиники №5 Дарью Гарнову – она помогла людям спастись во время пожара.

Пожар в многоэтажке с деревянными перекрытиями произошел в июне этого года. Сначала задымилась крыша, затем огонь охватил часть дома. Жильцы начали паниковать.

- Я упал, сломал ногу, и даже не сразу понял, откуда возникла Дарья Александровна. Она появилась моментально, помогла мне. Потом у меня супруга смогла выбраться из огня, а у нее хроническая астма, Дарья Александровна и ей оказала помощь. Врачам скорой помощи девушка представилась лечащим врачом нашего участка. Сразу дала рекомендации по препаратам. Совсем молодая девушка-врач, но не растерялась, не испугалась, очень грамотно и четко оказала помощь и нам, и соседям. Потом мы узнали, что она оказалась рядом совсем случайно - была на вызове в соседних домах, - рассказали авторы письма.

Дарья Гарнова приехала в Иваново из Владимира. Два года назад она закончила медицинскую академию и устроилась работать в поликлинику, параллельно продолжая обучаться в ординатуре по направлению «онкология».