В Костроме состоится крестный ход в честь дня явления иконы Божией Матери

29 августа в Костроме пройдет крестный ход. ФОТО: администрация Костромы

29 августа в Костроме в честь дня явления Феодоровской иконы Божией Матери – главной святыни края – пройдет крестный ход. Он начнется в 11:00, а перед этим, в 9 утра в Богоявленско-Анастасиином соборе состоится праздничная Божественная литургия.

- Крестный ход пройдет от Богоявленского собора к месту явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери – храму Спаса на Запрудне. Именно здесь, по преданию, в 1239 году костромской князь Василий Юрьевич во время охоты увидел на сосне икону Пресвятой Богородицы, - рассказали в администрации города.

Для безопасности участников крестного хода было принято решение прекратить движение всех видов транспорта на:

- улице Симановского от улицы Пятницкой до улицы Депутатской;

- улице Депутатской от улицы Симановского до улицы Козуева;

- улице Козуева от улицы Депутатской до улицы Ткачей;

- улице. Ткачей от улицы Козуева до улицы Коммунаров;

- улице. Коммунаров от улицы Ткачей до улицы Водяной;

- улице Водяная от улицы Коммунаров до церкви на улице Запрудня.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00. Коснутся они и общественного транспорта.

Как уточнили в администрации Костромы, на закрытых для проезда улицах также будет запрещены остановка и стоянка машин с 17:00 28 августа до 12:00 29 августа.